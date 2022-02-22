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Ателье Caviar представило коллекцию драгоценных модификаций Samsung Galaxy S22 Ultra.

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar открыл предзаказ на новый Samsung Galaxy S22 Ultra в драгоценном лимитированном моддинге, выполненном с помощью золота 24К, легкого титана, автомобильного карбона и граверных работ. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Выход новинки от Samsung вдохновил художников Caviar на создание драгоценных модификаций актуального смартфона. Уже доступны к заказу новые дизайны гаджета в эксклюзивной лимитированной кастомизации.

Модифицированные дизайны разработаны специально для премиальной версии смартфона – Samsung Galaxy S22 Ultra. При желании, заказчик может реализовать понравившуюся кастомизацию на базе Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+.

Дизайн флагманской модели разработан на основе популярного направления в искусстве модерна - ар-деко. Характерные черты – насыщенность золотом, абсолютная симметрия и преобладание четких контуров.

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Samsung Galaxy S22 Ultra от Caviar

Флагманский дизайн Great Gatsby выполнен из закаленного титана с черным PVD-покрытием. Декоративные элементы из ювелирного сплава покрыты 24-каратным золотом. Украшает корпус смартфона рельефный геометрический узор в стиле ар-деко.

Для ценителей скорости, динамики и спортивных автомобилей Caviar презентовал модель Drive. Дизайн брутального смартфона вдохновлен спорткарами 20-30 гг. XX века - Bugatti Atlantic, Mersedec-Benz Roadster, Talbot Lago. При создании модели использованы высокотехнологичные материалы. Drive выполнен из закаленного титана с черным PVD-покрытием. Корпус декорирован черным автомобильным карбоном и усилен защитной рамкой из титана с декоративными болтами.

Старт продаж кастомизированных драгоценных Samsung Galaxy S22 Ultra начнется с 11 марта 2022 г., одновременно с выходом новинки на мировой рынок. Оформить предзаказ, чтобы получить модифицированный смартфон первым и выбрать порядковый номер лимитированной коллекции, можно уже сегодня на официальном сайте компании Caviar.

Стоимость кастомизированных смартфонов начинается от 394 тыс. руб.

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