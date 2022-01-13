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X-Com оснастила рабочие места сотрудников университета ИТМО

«Х-Com Санкт-Петербург» выполнила проект развития парка клиентского оборудования университета ИТМО – ведущего вуза России в области информационных и фотонных технологий. В результате десятки рабочих мест новых сотрудников учреждения оснащены компьютерами и ноутбуками, отвечающими требованиям его рабочих процессов.

Выбор подрядчика проекта проходил на основании открытого тендера среди российских системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств. Одним из ключевых условий участия было наличие у кандидатов подтвержденного опыта сотрудничества с государственными образовательными учреждениями и научно-исследовательскими центрами. Победителем была признана компания X-Com, предложившая наилучшие условия реализации проекта и сервисного сопровождения ИТ-решения.

Специалисты X-Com обследовали действующую ИТ-инфраструктуру университета и проанализировали требования к оснащению рабочих мест специалистов различного профиля. На основании полученных данных был определен состав необходимого оборудования и составлены его детальные технические спецификации.

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В соответствии с ними специалисты производственного подразделения X-Com изготовили и поставили десятки компьютеров и рабочих станций. Данный подход позволил предложить решение с наилучшим соотношением цены и производительности, исключив при этом переплату за избыточную функциональность. Кроме того, ряд рабочих мест оснащен ноутбуками Asus серии X415EA на базе процессоров Intel последнего поклонения. Все оборудование интегрировано в информационную систему университета, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование.

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