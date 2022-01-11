Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Звонки из Казахстана будут бесплатными для россиян в период режима ЧП

Минцифры России совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и SMS, в том числе при отрицательном балансе.

Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 г. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее депутаты «Единой России» — члены IT-Комитета Госдумы — обратились в Минцифры России с предложением отменить плату за международный роуминг на территории Казахстана.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек

Миллионы человек внезапно остались без интернета и связи. Операторы совсем не виноваты

Власти заставили Tele2 снизить цены на сотовую связь

Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова

Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022