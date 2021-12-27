«Рексофт» передала технику для компьютерного класса Аннинской специальной общеобразовательной школы

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, передала Аннинской специальной общеобразовательной школе технику для компьютерного класса.

Казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Аннинская специальная общеобразовательная школа» – учреждение, работающее в формате интерната, где живут и обучаются дети, попавшие в сложные жизненные ситуации. Школа была создана в 1965 г. Сегодня в ней обучаются 43 ребенка.

Передачу техники от «Рексофт» школе помогли организовать представители Воронежской областной благотворительной общественной организации «Общие дети».

«Сегодня умение работать в Сети и вообще обладать навыками компьютерной грамотности – важный навык для любого ребенка, а возможно и вхождение в мир востребованной профессии. Мы рады, что можем помочь школе с техникой», – сказал Евгений Черток, руководитель отдела ИТ компании «Рексофт».

«С благотворительной организацией "Общие дети" центр разработки «Рексофт» в Воронеже сотрудничает уже третий год. В предыдущие два года мы собирали средства на новогодние подарки для детей в сложных жизненных ситуациях, а также на покупку питания и средства гигиены для детей-отказников, находящихся в одной из детских больниц в Воронеже, теперь помогли Аннинской специальной общеобразовательной школе. Команда «Рексофт» ориентирована на помощь, для нас это постоянная часть нашей корпоративной жизни», – отметила Ольга Авдеева, амбассадор инициатив «Рексофт» в области экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance – ESG).

«От лица движения «Общие дети» благодарю команду «Рексофт» за оказание благотворительной помощи детям, оказавшимся в непростой ситуации. Компьютеры точно порадуют ребят и станут хорошим подарком к Новому году», – сказала Ксения Пенькова, президент Воронежской областной благотворительной общественной организации «Общие дети».