Модульбанк запустил сервис счет-ссылок и рекуррентных платежей для B2B

Модульбанк объявил о расширении возможностей оплаты в сегменте B2B с помощью инструментов, которые обычно применяются в B2C-оплатах. Это поможет предпринимателям сократить дебиторскую задолженность и просрочки в оплате товаров и услуг, считают в банке.

Теперь с помощью облачной «Модулькассы» и интернет-эквайринга можно быстро сформировать счет-ссылки для B2B-клиентов и подключать их к рекуррентным платежам.

Счёт-ссылку можно высылать клиентам на почту или через мессенджер, оплату по ней можно провести даже с карты физического лица. Рекуррентные платежи работают как автоматическое списание средств с расчетного счета клиента. Раз в месяц, когда приходит время оплачивать услуги, система автоматически списывает нужную сумму со счета клиента на расчетный счет предпринимателя. Это удобно, если у предпринимателя есть постоянные клиенты и фиксированные тарифы.

«Мы перенесли в B2B-модель, которая уже давно и успешно работает в e-com. Наше решение отлично подходит для автоматизации приема платежей от клиентов. Можно подключить клиента один раз и получать ежемесячно от него платеж — без просрочек, напоминаний, вовремя и нужную сумму», — сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.