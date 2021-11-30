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Wildberries наращивает логистическую инфраструктуру для развития торговли между Россией и Казахстаном

Российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске нескольких новых логистических объектов в Казахстане. Это позволит укрепить сотрудничество между предпринимателями двух стран и ускорить доставку заказов для жителей Казахстана

Wildberries продолжает развивать сотрудничество с предпринимателями Казахстана. В ноябре 2021 г. Wildberries открыл новый распределительный центр в Алматы, благодаря чему бизнес из Казахстана сможет увеличить свою представленность на крупнейшем российском маркетплейсе, нарастить продажи, а также создать новые рабочие места.

Также Wildberries планирует открыть еще два сортировочных центра – в Актобе и Семее.

В 2021 г. в Казахстане были запущены новые сортировочные центры компании в Нур-Султане и Алматы, благодаря чему продажи местных предпринимателей через Wildberries взлетели на 323% год к году за 10 месяцев 2021 г.

Самыми популярными товарами из Казахстана на Wildberries в 2021 г. стали продукты питания, косметика, нижнее белье, хозяйственные товары и книги.

Появление новых логистических центров позволит увеличить и скорость доставки заказов для жителей Казахстана. Станет больше пунктов выдачи заказов благодаря запуску партнерской программы – сегодня их в стране уже свыше 200. Предприниматели из Казахстана могут при поддержке Wildberries самостоятельно открывать новые точки выдачи и получать доход с их оборота, который достигает 5-10%.

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