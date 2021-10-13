«Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта

«Магнит» на собственном предприятии «Зеленая линия» в станице Пластуновской Краснодарского края тестирует умную цифровую платформу для повышения урожайности. Облачный сервис PYLOT — это интеллектуальная система управления, которая анализирует данные c датчиков в теплицах, интерпретирует их и дает рекомендации по увеличению эффективности. По сведениям специалистов «Магнита», повышение урожайности даже на 1-2% в агрономии уже является ощутимым результатом.

Теплицы «Зеленая линия» оснащены комплексом технологий для отслеживания всех этапов жизни томатов, огурцов, баклажанов, салата. Датчики мониторят параметры микроклимата, различные показатели развития культур, потребление ресурсов и прочее. Самообучающуюся систему тестируют на огурцах, цикл производства которых короткий и можно быстро пройти все стадии роста культуры. Платформа легко интегрируется с действующим программным обеспечением, установленным на предприятии. В облачном хранилище собрана обезличенная информация от крупных теплиц, что позволяет анализировать параметры производства конкретного предприятия на фоне лучших практик и в режиме реального времени предлагать решения для повышения урожайности. Фактически платформа — это виртуальный ассистент агронома, помогающий минимизировать человеческий фактор, снижать риск неточностей при планировании и выпуске. Кроме того, на экране компьютера, планшета или смартфона автоматически отображаются отклонения, нежелательные для растений, чтобы специалисты могли максимально оперативно среагировать. Также цифровая платформа отслеживает потребление ресурсов предприятия, предлагая варианты снижения затрат и воздействия на окружающую среду.

Пилот продлится до конца 2021 г, после чего в компании примут решение о промышленном внедрении системы управления.

Иван Лубянский, директор департамента управления агропромышленными предприятиями розничной сети «Магнит», сказал: «Ежегодно растет число покупателей, которые хотят заботиться о своем здоровье и сбалансированно питаться, поэтому в их рационе постоянно присутствуют овощи и фрукты. Каждый четвертый огурец и томат, продаваемый в «Магните», произведен на наших собственных предприятиях. Мы постоянно расширяем ассортимент бренда «Магнит свежесть», в портфеле которого сейчас 53 наименования, поэтому для нас очень важно сохранять высокие темпы производства качественной продукции при одновременной оптимизации затрат. Сегодня это возможно сделать только при гармоничном сочетании передовых технологий и нашего уникального опыта».