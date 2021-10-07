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NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций

NASASpaceflight внедрила российскую платформу видеосвязи Trueconf Server для организации и управления онлайн-трансляциями, посвященными космической отрасли. Решение позволило добиться эффекта профессионального ТВ-шоу с участием ведущих экспертов космической отрасли, а также транслировать видеовстречи на аудиторию в сотни тысяч зрителей по всему миру.

NASASpaceflight — один из ведущих медиаресурсов США, который освещает последние разработки и технологические достижения в области международной космонавтики, а также важные события сферы. Сайт организации посещает более 500 тыс. человек в месяц, в том числе представители ракетно-космической отрасли и научно-исследовательского пространства космических держав.

Основная деятельность NASASpaceflight — проведение научно-популярных шоу, во время которых приглашённые мировые эксперты делятся профессиональным мнением и прогнозами относительно будущего космической сферы в прямом эфире на YouTube.

Проекту требовалась современная платформа видеоконференцсвязи, которая позволила бы зафиксировать изображения ведущих и участников шоу в строго заданном порядке, чтобы добиться эффекта «непрерывного выступления» и соответствовать ТВ-формату. Кроме того, команде NASASpaceflight была необходима собственная надёжная система связи для подключения удалённых экспертов из любых точек мира с гарантией сохранения высокого качества видео и звука.

NASASpaceflight провела тестирование Zoom, однако сервис видеосвязи не смог обеспечить проведение трансляций в подходящем формате, что отвлекало зрителей и портило общее впечатление от шоу. Кроме того, сервис не поддерживал проведение видеозвонков и конференций в разрешении 4K Ultra HD, которое является популярным форматом в современных передачах на YouTube.

Во время выбора подходящего ВКС-решения NASASpaceflight развернула Trueconf Server — собственную систему видеосвязи, которая обеспечила команде проекта возможность гибко управлять раскладками окон участников. С помощью инструментов Trueconf модератор фиксирует раскладку для ведущих и гостей конференции, закрепляя их изображения на экране в нужном порядке. Это позволило добиться эффекта телевизионного шоу: теперь докладчики сменяют друг друга, не нарушая общую структуру импровизированной онлайн-студии, что упрощает просмотр трансляции для зрителей, а также исключает случайное смещение изображений участников и приоритетного видеоокна на экране.

Поддержка 4K Ultra HD в решениях Trueconf обеспечивает высокое качество трансляции и позволяет добиться эффекта живого общения между участниками шоу независимо от их географического расположения.

Ранее ВКС-решения Trueconf успешно зарекомендовали себя в космической сфере. В 2020 г. компания SpaceX внедрила платформу Trueconf Server для проведения прямых трансляций видеовстреч.

«Решения Trueconf позволили нам проводить еженедельные новостные видеотрансляции на YouTube-канале для тысяч поклонников космических исследований, — сказал Майкл Бейлор, продюсер новостного шоу NASASpaceflight, создатель приложения Next Spaceflight. — Теперь у нас есть возможность выходить в прямой эфир в профессиональном формате, где у каждого ведущего и приглашённого гостя есть своё место на экране».

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