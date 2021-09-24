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70% сотрудников столичных бизнес-центров вернулись с удаленки

Около 70% работников московских деловых центров вернулись в офисы. При этом сотрудники стали работать дольше. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с помощью инструментов Big Data мобильный трафик персонала крупнейших бизнес-центров Москвы.

В 2019 г. сотрудники столичных деловых центров задерживались в офисе после окончания рабочего дня в среднем на 10 минут, а в 2021 г. этот показатель вырос до 40 минут. Несмотря на то, что еще около 30% сотрудников столичных компаний продолжают работать в удаленном формате, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растёт. Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат. В 2021 г. мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых-центрах вырос в четыре раза по сравнению с 2019 г. – это вдвое больше, чем в среднем по Москве.

Люди стали больше общаться онлайн, сейчас более 60% общего мобильного интернет-трафика в бизнес-центрах приходится на соцсети и мессенджеры. В 2019 г. на них приходилось около 40%. Тем не менее, офисные сотрудники продолжают активно пользоваться не только сервисами для обмена сообщениями, но и привычной голосовой связью: количество телефонных вызовов на одного абонента выросло в среднем на 11%.

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