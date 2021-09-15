«Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности группа «ВЭБ.РФ» увеличит производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных электронных компонентов и софта. В рамках реализации проекта будет запущена новая сборочная линия мощностью 250 тысяч изделий в год.

НПП «Исток» им. Шокина» (входит в «Росэлектронику») предоставил займ в размере 558 млн руб. на расширение действующего производства «умных» счетчиков. В результате будут созданы более 100 рабочих мест, а автоматизация сборочного процесса позволит существенно увеличить объем выпускаемой продукции.



Основные заказчики интеллектуальных приборов учета – электросетевые компании. Устройства в автоматическом режиме собирают и передают показания оператору данных, а также позволяют пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение. «В связи с массовым переходом на интеллектуальные приборы учета электроэнергии мы наблюдаем устойчивый рост спроса на данную продукцию. Поэтому было принято решение о расширении производственных мощностей и наращивании объемов выпуска «умных» счетчиков. Благодаря поддержке ФРП, наше предприятие сможет запустить новую сборочную линию в первом квартале 2022 г. и оперативно ответить на запрос рынка, обеспечив потребителей надежными приборами отечественного производства», - сообщил заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров. Первое в России современное производство интеллектуальных счетчиков на базе отечественных электронных компонентов и софта было запущено на НПП «Исток» им. Шокина с привлечением льготного займа ФРП в 2020 г. С 1 июля 2020 г. в России начался переход на использование интеллектуальных приборов учета. С 1 января 2022 г. это требование станет обязательным.

