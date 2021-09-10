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«Яндекс.музыка» добавила управление «Станцией» в мобильное приложение

С помощью приложения «Яндекс.музыки» теперь можно подключиться к умной колонке «Яндекс.станция», чтобы запускать на ней треки и эпизоды подкастов, регулировать громкость, лайкать и дизлайкать треки, а также переключаться между умными колонками, если дома их несколько.

Новая функциональность будет полезна, например, если название песни сложно произнести – и тогда быстрее найти её через «Яндекс.музыку». Дети любят слушать сказки на «Яндекс.станции» и часто засыпают в процессе – теперь колонку можно выключить и без голосового запроса, не разбудив ребенка. Или же такая возможность пригодится, если вам просто удобнее включать музыку со смартфона. При этом выбирать между приложением и голосовыми командами не придется – они прекрасно дополняют друг друга и работают одновременно.

Пока такая возможность доступна только на умных колонках «Яндекса» («Станция», «Лайт», «Макс», «Мини»). Чтобы управлять воспроизведением на колонке из приложения «Яндекс.музыки», нужно выбрать устройство из списка – кнопка переключения находится в правом верхнем углу плеера. Станция и телефон должны находиться в одной Wi-Fi-сети, а сама колонка должна быть зарегистрирована на тот же «Яндекс ID», что и в приложении. Благодаря такому решению звук не прервется, если говорить по телефону, смотреть на нем видео или пользоваться видеокамерой.

Помимо управления музыкой, приложение «Яндекс.музыки» может автоматически подключаться к включенному голосом умному устройству, и вы всегда сможете посмотреть, что играет на колонке прямо сейчас.

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