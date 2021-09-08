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«Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы

ГК «Корус консалтинг» стала партнером российского вендора Optimacros и расширила свой портфель универсальной платформой для задач планирования и аналитики. Новый инструмент позволит клиентам эффективнее принимать управленческие решения за счет систематизированной обработки объемов данных.

Optimacros — платформа-конструктор для построения моделей планирования различного уровня детализации с возможностью глубокого анализа данных. Инструмент может поддержать процесс как на уровне организации, так и на уровне отделов и департаментов для решения локальных задач. Платформа дает возможности расчета отклонений факта от плановых показателей, создания и обновления прогнозов, консолидированного планирования, каскадирования целей, проведения версионного анализа и сравнения сценариев плана.

Optimacros позволяет строить интерактивные дэшборды с таблицами данных, графиками и элементами управления (кнопками, текстовыми блоками и прочим), в рамках которых возможно проводить финансовые и аналитические расчеты, в том числе — статистические и эконометрические вычисления.

Optimacros предоставляет выбор размещения: с платформой можно работать как в российском облаке, так и на собственных серверах заказчика.

Платформа подходит в качестве Self-Service решения: она интуитивно понятна аналитикам-моделерам, имеющим опыт построения сложных моделей в Excel. После реализации проекта заказчик может поддерживать и развивать решение своими силами. Вендор гарантирует оперативное реагирование в рамках поддержки пользователей.

«Мы видим, что от российских компаний уверенно растёт запрос на импортозамещение платформ для финансового планирования и бюджетирования. И рады предложить нашим клиентам решение, соответствующие высоким корпоративным требованиям и политикам бизнеса, но на базе инструмента, который входит в реестр отечественного ПО. Платформа от нашего нового партнера – Optimacros — способна поддержать сложные процессы финансового планирования и бюджетирования. Это отечественное решение уже демонстрирует эффективность на практике», – прокомментировал Сергей Сафронов, директор департамента CPM, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

«Наш инструмент уже зарекомендовал себя в применении компаниями из сфер розничной торговли, производства ТНП и машиностроения, строительства, фармацевтики и финансового сектора. Специалисты “Корус консалтинг” также уже внедряют решение в ряде проектов группы компаний. И мы убеждены, что наше сотрудничество принесет бизнес-пользу как существующим клиентам нашего партнера, так и компаниям, прямо сейчас выбирающим инновационные решения для поддержки процессов планирования», — отметил Роман Дидыч, генеральный директор «Оптимакрос».

Владимир Бахур

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