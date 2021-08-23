Oxygen получила лицензию ФСБ на деятельность в области криптографии

Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, получил лицензию ФСБ России на деятельность в области криптографии в соответствие с Постановлением Правительства России от 16 апреля 2012 г. №313.

Лицензия позволяет копании выполнять работы по передаче, монтажу, инсталляции и настройке сертифицированных средств криптографической защиты информации для своих заказчиков. Лицензия получена в рамках утверждённой стратегии Oxygen по развитию продуктов в области информационной безопасности и запуску в 2021 г. защищенной облачной инфраструктуры для размещения информационных систем К1-УЗ1 (в части выполнения требований по защите данных ФЗ-149 и ФЗ-152).

Средства криптографической защиты информации применяются в первую очередь для построения защищённых каналов связи с использованием шифрования по ГОСТ, в документообороте с применением электронных подписей, защите персональных данных при передаче по открытым каналам связи, а также при подключении к системам межведомственного электронного взаимодействия. Получение лицензии позволит компании Oxygen реализовывать проекты и предлагать клиентам решения, в которых будут использоваться сертифицированные ФСБ России криптографические средства, позволяющие компаниям-клиентам выполнять требования регуляторов.

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Для подтверждения выполнения всех необходимых требований, которые необходимо выполнить соискателю лицензии, мы реализовали целый комплекс мероприятий, включая, в том числе, подтверждение наличие квалифицированных специалистов в штате компании с необходимым опытом работы по лицензируемому виду деятельности. Мы успешно справились со всеми предъявляемыми требованиями и в очередной раз подтвердили профессионализм нашей команды. Данная лицензия позволит нам расширить линейку наших продуктов, которые мы предлагаем нашим клиентам».