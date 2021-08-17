Академия «Яндекса» запустит онлайн-тренировки по алгоритмам

Академия «Яндекса» проведет бесплатный подготовительный курс для тех, кто только начинает осваивать алгоритмы, и для тех, кто хочет подготовиться к олимпиадам по программированию, в том числе ICPC.

Курс начинается 30 августа 2021 г. Занятия будет вести Михаил Густокашин, директор центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и тренер медалистов международного финала ICPC.

Программа рассчитана на один месяц. Она состоит из восьми лекций на разные темы, среди них уроки по способам сортировки, линейному и бинарному поискам и другим аспектам. После каждой лекции участников ждут домашние задания для разных уровней подготовки — базового и олимпиадного. Самые сложные задачи Михаил Густокашин разберет в прямом эфире, во время которого ему можно будет задавать вопросы. В учебном чате слушатели смогут обменяться опытом и обсудить задачи.

Записаться на курс можно на сайте академии — регистрация открыта до 30 августа. Участники получат базовые практические знания, которые будут полезны не только на соревнованиях, но и при устройстве на работу в ИТ-компании.

«Яндекс» активно развивает сообщество разработчиков — и опытных, и начинающих. Технологии в основе всех сервисов «Яндекса» дают возможность участникам применять свои знания в ежедневной работе.

Создание курса тренировок приурочено к подписанию договора о партнерстве между «Яндексом» и представительством ICPC в России, странах СНГ и Прибалтики. «Яндекс» уже поддерживает тренировочные сборы, но они ориентированы на опытных разработчиков. Новый курс подойдет начинающим программистам. Это уже второй курс тренировок по алгоритмам от академии «Яндекса». Первый, по данным компании, прослушали более 100 тыс. раз.