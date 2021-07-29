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X-Com масштабировала информационную систему «Трест Севзапэнергомонтаж»

«Х-Com Санкт-Петербург» выполнила очередной этап масштабного проекта развития информационной системы компании «СК СЗЭМ» – структурного подразделения «Трест Северзапэнергомонтаж», специализирующегося на строительстве, реконструкции, модернизации и ремонте энергетических объектов. Десятки новых рабочих мест оснащены необходимым оборудованием, увеличена емкость ЛВС.

Для реализации планов развития предприятию потребовалось существенно увеличить количество рабочих мест администрации и инженеров-проектировщиков. Подрядчик проекта определялся на основании открытого конкурса, участниками которого стали российские системные интеграторы и поставщики программно-аппаратных средств. Одним из условий тендера была возможность поставки компьютеров, кастомизированных под требования заказчика. При оценке конкурсных заявок, наряду с ценовым предложением, оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов. Компания X-Com предложила наиболее финансово- и квалификационно-обоснованные условия реализации проекта и была признана победителем.

Специально для данного проекта производственное подразделение X-Com изготовило компьютеры на базе процессоров Intel последнего поколения, точно отвечающие требованиям программного обеспечения, применяемого инженерами и специалистами различного профиля. В состав решения включены мониторы Samsung F24T 350FHI. Непрерывная работа оборудования в условиях нестабильного электроснабжения поддерживается источниками бесперебойного питания APC. Кроме того, ряд рабочих мест управленческого персонала оборудован ноутбуками Lenovo V155-15API. Для нового оборудования в локальную сеть предприятия интегрированы дополнительные PoE-коммутаторы D-Link DGS-1210-10P. Выполнены все необходимые пуско-наладочные работы.

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