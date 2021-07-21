В Москве 1 августа стартует новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд»

Новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд», отраслевой акселератор, начнется 1 августа. Это будет завершающий этап для тех, кто уже прошел преакселерацию и акселерацию проекта. Присоединиться также могут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Регистрация открыта до 28 июля на сайте.

«Новая программа “Бизнес-уик-энда” — самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек. Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Отраслевой акселератор направлен в первую очередь на то, чтобы научить действующих предпринимателей привлекать необходимые ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования своих коммерческих проектов. Команды участников будут сгруппированы по направлениям, согласно наиболее быстрорастущим сегментам экономики: EduTech, FoodTech, FinTech, Machine Learning, BigData Analysis, Gaming Industry.

Обучение построено на основе индивидуального подхода в зависимости от задач, стоящих перед бизнесом. Проекты предпринимателей ждет детальный аудит с последующим формированием плана их развития. В рамках персональных образовательных треков участников поддержат эксперты и проконсультируют предприниматели, которые имеют успешный международный опыт реализации коммерческих проектов.

Обучение пройдет в онлайн- и офлайн-формате. Например, дистанционно будут организованы еженедельные встречи с персональным наставником, а также с менторами для постановки целей: первая — в начале обучения, вторая для коррекции результатов — в середине программы и подведения итогов в — конце. Демодень и отраслевые питч-сессии состоятся очно.

Также для участников предусмотрен закрытый телеграм-чат. Он поможет наладить контакты между предпринимателями до, во время и после акселерационной программы. Кроме того, будет предоставлен бессрочный доступ ко всем прямым эфирам, чтобы в любой момент можно было вернуться к полученным знаниям. Для того чтобы корректно применить на практике полученные методологии, предусмотрены индивидуальные консультации с сертифицированными трекерами. Преподавателями программы выступают известные эксперты в своем деле, которые помогли развитию бизнеса в сотнях различных сферах.