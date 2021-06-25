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SP-Q160 - мини USB-колонки от Genius с кристально чистым звуком

Компания Genius выпустила на российский рынок новые мини-колонки. Модель SP-Q160 благодаря яркому привлекательному дизайну и маленьким размерам подойдет для любой обстановки и самых разных задач.

Новинка позволит наслаждаться свободным пространством на рабочих поверхностях, а также может быть подключена к большому кругу устройств. Широкая совместимость позволяет использовать SP-Q160 с ПК, ноутбуком, планшетом, смартфоном, MP3, MP4, CD, TV и другими девайсам с входом 3.5 мм.

Благодаря подключению с помощью USB при работе колонок нет необходимости в использовании батареек или шнура питания.

Устройство выпускается в четырех цветовых вариантах (железный серый, красный, оранжевый, синий), что позволят подобрать себе пару по вкусу, а также в соответствии с интерьером и дизайном рабочего места.

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Genius SP-Q160

Колонки поставляются в фирменной коробке с руководством по эксплуатации на нескольких языках.

Эльяс Касми

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