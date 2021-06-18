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Aparavi начинает поставку решений для управления данными на российский рынок

Международная ИТ-компания «Апарави» (Aparavi), специализирующаяся на решениях для управления большими данными, объявила о выходе на российский рынок. «Апарави» позиционирует себя как ключевого помощника бизнеса в вопросах, связанных с упорядочиванием, обработкой и оптимизацией неструктурированных данных за счет использования технологий информационного обеспечения и автоматизации сбора данных. Бизнес получает полный доступ ко всем существующим данным, определяет их ценность и принимает более взвешенные решения об их использовании. Ключевым итогом взаимодействия с «Апарави» становится оптимизация издержек и минимизация рисков за счет строгого следования внутренним и внешним стандартам безопасности.

На сегодняшний день, по информации «Апарави», около 65% компаний признаются в том, что не справляются с обработкой огромного массива данных. Примерно 80% данных являются неструктурированными и потенциально представляют собой источник новых возможностей, но также могут скрывать в себе серьезные опасности. Значительная часть компаний сталкивается с данной проблемой из-за отсутствия инструментов, необходимых для сбора и анализа сырых данных. Кроме того, российский бизнес пока что не до конца решил вопрос безопасного хранения данных, который связан с рядом рисков: от репутационных до юридических.

«Апарави» предлагает решения для прозрачного, удобного и безопасного управления данными. Пользователи получают возможность просматривать данные, автоматически оптимизировать их за счет удаления, сокращения, миграции и архивирования, классифицировать их с учетом требований безопасности и использовать наиболее выгодным способом. Таким образом, «Апарави» помогает преобразовать неструктурированный хаос данных и расширить информационную экосистему бизнеса. В результате компаниям удается полностью раскрыть ценность ранее недоступных данных и сократить издержки благодаря возможности избавиться от лишнего и хранить только необходимую информацию. При этом сам провайдер не имеет доступа к данным, что также способствует к снижению рисков.

«Для нас выход «Апарави» на российский рынок – это отличная возможность для формирования новых партнерских связей, обмена опытом и расширения экспертизы. Наши решения призваны помогать компаниям в полной мере использовать имеющиеся данные и тем самым повышать эффективность бизнес-процессов. Сейчас этот вопрос особенно актуален, ведь только за последние два года было сформировано порядка 90% всех данных, и информационное пространство продолжает расти. Мы надеемся, что решения «Апарави» позволят компаниям взять данные под контроль», – отметил Грегор Билер, генеральный директор компании «Апарави» в Европе.

Облачное решение компании работает на уникальной платформе Aparavi Data Mastery с использованием интеллектуальной поисковой системы Aparavi Deep Intelligence Engine, основанной на технологии машинного обучения. Вначале решение определяет местоположение данных, затем анализирует их и обеспечивает защиту с учетом определенных нормативов, таких как GDPR (Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных), внутренние требования компании или стандарты индустрии. У пользователей есть возможность кастомизировать настройки так, чтобы максимально автоматизировать управление данными и при этом минимизировать риски. Доступ к данным можно получить через понятный на интуитивном уровне интерфейс Aparavi Data Mastery Cockpit.

Дмитрий Степанов

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