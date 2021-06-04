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«Аэродиск» предоставляет бесплатный доступ к системе виртуализации «Аэродиск АИСТ»

«Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, предлагает заказчикам бесплатный доступ к дистрибутиву системы виртуализации «Аэродиск АИСТ». Это первый отечественный коробочный гипервизор, который включает аппаратную и контейнерную виртуализацию, распределенную систему управления, программную сеть на базе распределенных виртуальных коммутаторов, а также встроенные средства миграции со сторонних гипервизоров.

«Аэродиск АИСТ» — система виртуализации, которая позволяет организациям любого масштаба эффективно работать с виртуальными машинами и соответствовать актуальной политике импортозамещения. Помимо этого, решение подходит для консолидации ИТ-инфраструктуры и работы с частными, публичными и гибридными облаками. Среди функциональных преимуществ гипервизора — высокая доступность на уровне 99,999%, возможность масштабирования до 1024 узлов, метрокластер, распределенная система управления, динамическая балансировка нагрузки, а также наличие интегрированных механизмов миграции со сторонних систем виртуализации.

«Аэродиск» предлагает лицензию «Аэродиск АИСТ» на три узла, а также техническую поддержку в течение квартала в подарок.

«Аэродиск АИСТ — это первый российский гипервизор, и он может заменить западные решения, не уступая им в функциональности и уровне технической поддержки: она доступна круглосуточно на всей территории России и СНГ. Мы хотим, чтобы в этом убедилось как можно больше потенциальных заказчиков, и поэтому предлагаем сейчас попробовать нашу систему бесплатно, — отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

Лицензия становится доступна вместе со специальным сертификатом — его можно получить на ряде мероприятий, в которых примет участие «Аэродиск». Кроме того, партнером акции выступает RRC, международный дистрибьютор технологического оборудования: компания будет предлагать своим клиентам доступ к новому гипервизору.

Для активации лицензии необходимо пройти по ссылке в сертификате и зарегистрироваться.

Эльяс Касми

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