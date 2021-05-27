В столице начался прием заявок на программу поддержки технологических стартапов StartHub.Moscow

Стартовал прием заявок на участие во втором наборе программы поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Участники, чьи стартапы пройдут конкурсный отбор, смогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, а также получить экспертную поддержку и доступ к площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Участниками второго набора станут 100 технологических компаний. В этот раз при отборе резидентов экспертная комиссия будет делать упор на решения с технологией искусственного интеллекта», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Предприниматели будут получать консультационную поддержку со стороны менторов и трекеров

Программа StartHub.Moscow рассчитана на пять месяцев. Предприниматели будут получать консультационную поддержку со стороны менторов и трекеров, смогут посещать конференции, питч-сессии, вебинары, воркшопы, круглые столы и другие профильные мероприятия. Кроме того, резиденты смогут пользоваться офисным пространством в формате shared desk, площадкой для нетворкинга и переговорными комнатами. Это позволит бизнесменам сосредоточиться только на развитии своего проекта, сэкономив на аренде офиса. Завершением программы станет демо-день с участием представителей корпораций, венчурных фондов и бизнес-ангелов — частных инвесторов, готовых оказать финансовую и экспертную поддержку предпринимателям в развитии бизнеса.

Участвовать во втором наборе могут юридические лица с готовым продуктом и продажами, а также минимально жизнеспособным продуктом на стадии пилотирования. Подать заявку можно на сайте программы до 18 июля 2021 г.

В первом наборе программы StartHub.Moscow предприниматели подали более 950 заявок. Из них эксперты отобрали 100 компаний, предложивших технологические стартапы в сферах недвижимости, финансов, логистики, ритейла и других. С ними провели более 80 экспертных мероприятий и свыше тысячи индивидуальных консультаций. Компании-резиденты смогли «прокачать» свой продукт, увеличить выручку, найти новых клиентов и привлечь инвестиции.

Финальная питч-сессия с презентацией бизнес-результатов пройдет 30 июня 2021 г. на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.