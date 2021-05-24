Спецпроекты

Техника
|

Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем

ИТ-компания Softline и ДГТУ займутся разработкой новых продуктов и технологий для развития интеллектуальных транспортных систем. Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве было подписано ректором опорного вуза Бесарионом Месхи и директором по развитию бизнеса в регионе «Софтлайн трейд» Александром Куницыным.

Ученые ДГТУ и сотрудники компании Softline проведут научные исследования в области создания цифровых технологий для интеллектуальных транспортных систем, технологий интернета вещей для применения в агропромышленном комплексе, цифровой трансформации образования и пилотирования проектов на базе платформы «Умный город».

«Многолетний опыт ДГТУ в дорожно-транспортном направлении и экспертиза Softline в разработке цифровых сервисов и облачных решений позволят сохранить конкурентоспособность российского образования в сфере транспорта, обеспечить отрасль высококлассными специалистами и сформировать среду, привлекательную для молодых талантов, – сказал Александр Куницын. – Компания Softline, как глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, уделяет большое внимание проектам цифровой трансформации транспортной отрасли. Партнерство с опорным университетом в области транспортной цифровизации имеет большое значение для подготовки профильных специалистов для транспортной отрасли не только Ростовской области, но и других регионов».

Подписанное соглашение предполагает также развитие проектного обучения студентов по направлению «Интеллектуальные транспортные системы».

«Компания Softline предоставит студентам дорожно-транспортного факультета учебный демо-доступ к собственной разработке: цифровой платформе управления дорожным движением Traffic-SL. C помощью ПО молодые люди займутся аналитическими, инжиниринговыми и научными работами в сфере управления транспортными потоками, – сказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Уверен, благодаря внедрению в опорном вузе современных информационных технологий, предоставленных нашими партнерами, мы продолжим модернизировать систему образования, а студенты смогут создавать реальные инженерные и научные проекты по заказу предприятий».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно

Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет

Инструменты знаменитой компании Cellebrite для взлома мобильных мессенджеров кишат уязвимостями и легко взламываются сами

Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами

ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки

Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков