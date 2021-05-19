Операционная система ROSA Enterprise Server X5 стала доступна на серверах Huawei

В рамках подписанного соглашения о технологическом сотрудничестве, специалисты Huawei и «НТЦ ИТ РОСА» провели тестирование на совместимость и доработку своей линейки продуктов. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний.

Основой комплексного решения Huawei и «НТЦ ИТ РОСА» станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская операционная система RES X5. Совместимость продуктов подтверждена результатом испытаний, а также успешным пилотированием на инфраструктуре заказчиков.

Huawei Taishan 200 Server (модель 2280) – сервер на процессорах Huawei Kunpeng 920 на основе архитектуры ARMv8. Сервер TaiShan 200 предназначен для центров обработки данных. Его сбалансированная модель 2280 представляет собой двухпроцессорный, стоечный сервер размером 2U. Сервер Taishan 200 является высокопроизводительным сервером с низким энергопотреблением, простым управлением и легким развертыванием. Он также идеально подходит для работы с базами данных, распределенного хранения, облачных вычислений, работы с Big Data и корпоративными сервисами.

RES X5 – серверная операционная система разработки «НТЦ ИТ РОСА». Система обладает поддержкой серверных аппаратных платформ и систем хранения, защищена от внешних угроз и совместима с популярными свободными и коммерческими приложениями уровня предприятия.

«В рамках сотрудничества «НТЦ ИТ РОСА» и Huawei смогли создать новое решение на базе операционной системы RES X5 и сервера Taishan, что, безусловно, может вызвать интерес для использования в разных сценариях в организациях самого разного профиля. Это продолжение нашего сотрудничества с компанией Huawei, и мы планируем расширять его и в дальнейшем», – сказала Влада Васильева, генеральный директор «НТЦ ИТ РОСА».

«Huawei продолжает активно развивать партнерскую экосистему своих серверных продуктов линейки Taishan на базе собственных ARM процессоров Kunpeng в России. Мы рады, что совместно с компанием «НТЦ ИТ РОСА» можем представить решение на базе серверов Taishan с поддержкой операционной системы RES X5. Huawei планирует развивать сотрудничество с «НТЦ ИТ РОСА» в области виртуализации и создания совместных программно-аппаратных решений для широкого круга заказчиков», – сказал Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России.