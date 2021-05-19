Спецпроекты

Операционная система ROSA Enterprise Server X5 стала доступна на серверах Huawei

Интеграция Системное ПО Электроника

В рамках подписанного соглашения о технологическом сотрудничестве, специалисты Huawei и «НТЦ ИТ РОСА» провели тестирование на совместимость и доработку своей линейки продуктов. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний.

Основой комплексного решения Huawei и «НТЦ ИТ РОСА» станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская операционная система RES X5. Совместимость продуктов подтверждена результатом испытаний, а также успешным пилотированием на инфраструктуре заказчиков.

Huawei Taishan 200 Server (модель 2280) – сервер на процессорах Huawei Kunpeng 920 на основе архитектуры ARMv8. Сервер TaiShan 200 предназначен для центров обработки данных. Его сбалансированная модель 2280 представляет собой двухпроцессорный, стоечный сервер размером 2U. Сервер Taishan 200 является высокопроизводительным сервером с низким энергопотреблением, простым управлением и легким развертыванием. Он также идеально подходит для работы с базами данных, распределенного хранения, облачных вычислений, работы с Big Data и корпоративными сервисами.

RES X5 – серверная операционная система разработки «НТЦ ИТ РОСА». Система обладает поддержкой серверных аппаратных платформ и систем хранения, защищена от внешних угроз и совместима с популярными свободными и коммерческими приложениями уровня предприятия.

«В рамках сотрудничества «НТЦ ИТ РОСА» и Huawei смогли создать новое решение на базе операционной системы RES X5 и сервера Taishan, что, безусловно, может вызвать интерес для использования в разных сценариях в организациях самого разного профиля. Это продолжение нашего сотрудничества с компанией Huawei, и мы планируем расширять его и в дальнейшем», – сказала Влада Васильева, генеральный директор «НТЦ ИТ РОСА».

«Huawei продолжает активно развивать партнерскую экосистему своих серверных продуктов линейки Taishan на базе собственных ARM процессоров Kunpeng в России. Мы рады, что совместно с компанием «НТЦ ИТ РОСА» можем представить решение на базе серверов Taishan с поддержкой операционной системы RES X5. Huawei планирует развивать сотрудничество с «НТЦ ИТ РОСА» в области виртуализации и создания совместных программно-аппаратных решений для широкого круга заказчиков», – сказал Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России.

Другие материалы рубрики

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров

«Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России