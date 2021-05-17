«Швабе» объявил о сотрудничестве с Global Energy Corporation

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и Global Energy Corporation заключили соглашение о сотрудничестве в ходе встречи, прошедшей в международном финансовом центре «Астана» в Республике Казахстан.

Взаимодействие нацелено на развитие международного технологического сотрудничества со странами СНГ, Ближнего Востока и Африки. Стороны займутся продвижением гражданской продукции холдинга на зарубежные рынки, а также созданием совместных предприятий для последующей локализации производства продукции в России и Казахстане.

Соглашение подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко и главный исполнительный директор Global Energy Corporation Ерканат Темирханов.

«Мы рассчитываем, что данное соглашение усилит экспортный потенциал холдинга и укрепит его позиции на зарубежных рынках. Уже запланировано дальнейшее взаимодействие по ряду направлений, в числе которых реализация комплексных проектов на территории Республики Казахстан и трансфер технологий для объединения научно-технического потенциала компаний», – отметил Сергей Дмитроченко.

Основными направлениями совместной деятельности станут медицина, технологии «умного города» и искусственного интеллекта, светотехника и другие.