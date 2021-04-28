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Corpsoft24 оцифровала документооборот с авансовыми отчетами для «Фрезениус Каби»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

Corpsoft24 помогла фармацевтической компании «Фрезениус Каби» перейти на электронную систему согласования авансовых отчетов на платформе «1С:Предприятие 8.3» с применением электронной подписи.

«Фрезениус Каби» – глобальная фармацевтическая компания, специализирующиеся на создании жизненно важных лекарств, инфузионных и трансфузионных технологиях, клиническом питании. Компания имеет распределенную структуру: в регионах и городах России работают представители, которые согласовывают с центральным офисом свои действия и текущие расходы.

«Основной целью проекта является уход от бумажного документооборота при передаче авансовых отчетов. До старта проекта они циркулировали в бумажном виде, что перегружало всех сотрудников и делало бизнес-процессы медленными. Перевод отчетов в «цифру» упростил и ускорил процесс согласований в разы», – сказал Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения «1С» компании CorpSoft24.

В компании «Фрезениус Каби» сложный документооборот с большим количеством ответственных лиц. Благодаря цифровизации авансовые отчеты, оформляемые сотрудниками, теперь попадают в единую информационную систему, доступ к которой имеют руководители и сотрудники бухгалтерии. Отказаться от «бумаги» компания смогла благодаря использованию электронной цифровой подписи (ЭЦП).

«Ответственные сотрудники видят информацию по отчетам в системе уже в сгруппированном виде: для этого не нужно открывать и читать каждый отчет в отдельности. Согласование происходит путем нажатия одной кнопки, а если информацию нужно проверить или уточнить – это легко сделать в цифровой версии документа», – отметил Константин Крыжановский.

Проект был выполнен специалистами Corpsoft24 в московском офисе «Фрезениус Каби» за полгода. Все задачи проекта были решены Corpsoft24 с помощью бесшовной интеграции двух систем: бизнес-процесс работы с авансовыми отчетами реализован в информационной системе «1С:Бухгалтерия», а механизм их согласования был вынесен в «1С:Документооборот». На данный момент в системе работает 170 пользователей.

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