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Сбербанк предлагает цифровые сервисы на экспорт

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Московский банк Сбербанка и Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации совместных проектов и создания благоприятных условий для развития российских технологий и решений на международной арене в сфере образования, информационных технологий, медицины, транспорта, безопасности и т.д.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделяться продвижению российских технологий с применением передовых решений и разработок компаний, входящих в экосистему Сбера. В этих целях запланировано проведение совместных мероприятий (круглые столы, конференции, выставки и др.), разработка и реализация совместных проектов, обмен информацией, научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам внешнеэкономической деятельности, развития и поддержки международного сотрудничества.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка, сказал: «Сбер обеспечивает человека сервисами на все случаи жизни — от покупки продуктов до передвижения по городу. Точно так же мы предоставляем бизнесу и государству набор сервисов, которые необходимы для ежедневной работы. Все эти сервисы построены на единой цифровой технологической платформе с использованием больших данных и искусственного интеллекта. Предлагаемые компаниями нашей экосистемы современные цифровые решения доказывают свою эффективность как в России, так и за рубежом. Благодаря подписанному соглашению мы сможем еще больше расширить аудиторию сервисов Сбера».

Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, отметил: «Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и крупнейший банк России – Сбербанк объединяют свои усилия в совместной международной деятельности с целью создания благоприятных условий для развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций в Москву. Отмечу, что повышение эффективности внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества, а также улучшение имиджа российской столицы является общей целью всех участников внешнеэкономической деятельности города и одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Москвы. Партнерство со Сбербанком послужит укреплению внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества, а также будет способствовать укреплению имиджа города как экономического центра, что является общей целью всех участников внешнеэкономической деятельности города и одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Москвы».

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