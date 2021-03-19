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В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали систему управления парашютно-грузовыми платформами

Техника

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Лаборатория микроприборов», разработал новую систему автоматизированного управления парашютно-грузовыми платформами. Лабораторные испытания опытного образца уже завершены, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Устройство представляет собой автопилот, в который заранее загружены координаты места приземления. Система самостоятельно управляет платформой помогая грузу в целости и сохранности достичь цели. Разработка может использоваться не только при обычном десантировании грузов, но и в процессе спасательных или исследовательских операций. С ее помощью можно точно доставлять грузы в труднодоступные места, на территории стихийных бедствий или в эпицентры аварий. Устройство незаменимо везде, где нахождение человека опасно для жизни, а посадка крупного летательного аппарата невозможна», - сказал Геннадий Дегтев.

На российском рынке используется множество импортных инерциальных измерительных систем, на которых можно собрать автопилот и систему автоматизированного управления парашютно-грузовыми платформами. Однако их применение требует значительной доработки самих летательных аппаратов и их авионики, а также адаптации к ним отечественной аэродромной инфраструктуры.

«В России выпускаются только неуправляемые парашютно-грузовые платформы. Автопилоты или интеллектуальные системы управления на гражданском рынке, к сожалению, отсутствуют. Сейчас мы совместно с производителем парашютных систем - компанией «Параавис», пытаемся создать современный конкурентоспособный продукт. У него есть большой потенциал, так как ниша для легких и компактных устройств управления парашютно-грузовыми системами отечественного производства на рынке свободна и очень перспективна», - сказал генеральный директор компании «Лаборатория микроприборов» Алексей Тимошенков.

Технологические решения и программное обеспечение, заложенные специалистами «Лаборатории микроприборов» в новую систему автоматизированного управления парашютно-грузовыми платформами, помимо транспортной авиации могут быть использованы в промышленности - судостроении, ракетостроении и автомобилестроении.

Предприятие «Лаборатория микроприборов» с 2016 г. является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» и располагается на площадке МИЭТ в Зеленограде. Одним из главных преимуществ размещения в особой экономической зоны столицы представители компании называют возможность инфраструктурного взаимодействия с научными, образовательными и промышленными организациями, работающими на ее территории. Основная сфера деятельности компании - создание инерциальных датчиков на основе микро-электромеханических систем. Штат предприятия насчитывает 30 сотрудников. В их числе три кандидата технических наук, один кандидат экономических наук и один доктор технических наук (специализация «инерциальная микромеханика»). В портфеле компании более пяти патентов на изобретения в области инерциальных микромеханических датчиков.

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