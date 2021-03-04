Платформа для бизнеса Monite привлекла 1,1 млн евро инвестиций

Monite, созданная предпринимателями из России, привлекла 1,1 млн евро инвестиций от международных венчурных фондов Runa Capital, Tomahawk VC, signals Venture Capital, InVentures и нескольких ангелов.

Платформа Monite объединяет все инструменты, необходимые для управления операционными задачами малых и средних бизнесов в Европе, в том числе и для ведения бухгалтерского учета. С Monite компании выставляют счета клиентам, управляют расходами сотрудников, обрабатывают входящие счета и готовят отчетность. Кроме того, Monite хранит в системе документы в соответствии с требованиями налогового законодательства и предоставляет полный финансовый обзор компании.

До запуска Monite СEO компании Иван Марьясин руководил развитием Penta, одного из ключевых немецких B2B-необанков. Андрей Корчак, CTO Monite, ранее возглавлял техническую команду в интернет-банке «Точка». Иван и Андрей пришли к выводу, что малый и средний бизнес тратит слишком много времени на операционные задачи и решили автоматизировать их в единой платформе. Monite экономит компаниям 50% денежных и временных ресурсов, позволяя команде сфокусироваться на основном бизнесе.

Проекты российских предпринимателей быстро завоевывают европейскую финтех-индустрию — в прошлом году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии сервис Vivid Money, а создатели Модульбанка создали финансовый сервис для предпринимателей в Европе. Платформа Monite запустится в Европе в 2021 г., компания уже открыла лист ожидания.