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Платформа для бизнеса Monite привлекла 1,1 млн евро инвестиций

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Бизнес-приложения

Monite, созданная предпринимателями из России, привлекла 1,1 млн евро инвестиций от международных венчурных фондов Runa Capital, Tomahawk VC, signals Venture Capital, InVentures и нескольких ангелов.

Платформа Monite объединяет все инструменты, необходимые для управления операционными задачами малых и средних бизнесов в Европе, в том числе и для ведения бухгалтерского учета. С Monite компании выставляют счета клиентам, управляют расходами сотрудников, обрабатывают входящие счета и готовят отчетность. Кроме того, Monite хранит в системе документы в соответствии с требованиями налогового законодательства и предоставляет полный финансовый обзор компании.

До запуска Monite СEO компании Иван Марьясин руководил развитием Penta, одного из ключевых немецких B2B-необанков. Андрей Корчак, CTO Monite, ранее возглавлял техническую команду в интернет-банке «Точка». Иван и Андрей пришли к выводу, что малый и средний бизнес тратит слишком много времени на операционные задачи и решили автоматизировать их в единой платформе. Monite экономит компаниям 50% денежных и временных ресурсов, позволяя команде сфокусироваться на основном бизнесе.

Проекты российских предпринимателей быстро завоевывают европейскую финтех-индустрию — в прошлом году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии сервис Vivid Money, а создатели Модульбанка создали финансовый сервис для предпринимателей в Европе. Платформа Monite запустится в Европе в 2021 г., компания уже открыла лист ожидания.

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