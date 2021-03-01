Спецпроекты

Microsoft и Pulsar VC поддержат развитие российских инновационных стартапов

Бизнес Инвестиции и M&A

Microsoft и Pulsar VC договорились о сотрудничестве, в рамках которого объединят усилия по созданию условий для развития и выхода на международный рынок стартапов из России.

В рамках первого этапа сотрудничества Microsoft и Pulsar VC запускают акселерационную программу для B2B-стартапов в сфере промышленности. Для участия в программе у проекта должны быть готовый продукт или MVP, а также компетентная команда, готовая инвестировать время в его разработку. Вместе организаторы выберут до 10 стартапов, которым помогут в проработке бизнес- и продуктовой стратегии и выходе на глобальный рынок с учетом индустриальной специфики.

Заявку можно подать до 8 марта 2021 г. на сайте программы. Программа продлится 10 недель, с апреля по июнь. Предприниматели вместе с экспертами программы проанализируют свой бизнес-план, найдут возможности для масштабирования и привлечения инвестиций, а также проработают стратегии выхода на американский, европейский и азиатский рынки.

Эксперты и менторы Microsoft будут помогать участникам программы по технологическим и бизнес-аспектам масштабирования, а эксперты Pulsar VC – с разработкой дорожной карты и привлечением инвестиций. Наиболее перспективные финалисты смогут претендовать на участие в глобальной программе Microsoft for Startups, а также получить экспертную поддержку и подготовить решение к масштабированию через B2B-маркетплейс Microsoft и программу совместных продаж Microsoft Co-Sell. Сама программа пройдет в апреле 2021 г. Также стартапы получат до 5 млн руб. инвестиций от Pulsar VC.

«Сотрудничество с Microsoft – это высокий уровень доверия для нас и большие возможности для стартапов. Наличие такого крупного партнера с обширной экспертизой и глобальной экосистемой поможет проектам лучше понять потребности рынка и масштабировать свои продукты», – сказал генеральный директор Pulsar VC Павел Королев.

«Поддержка инновационных стартапов в России – один из главных приоритетов для Microsoft. Вместе с Pulsar мы поможем раскрыть их потенциал, чтобы сделать инновационные решения российских компаний доступными по всему миру», – отметил Александр Беленький, директор департамента по работе партнерами Microsoft в России.



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