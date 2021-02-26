Рабочая группа «Цифровые технологии» одобрила изменения правил поддержки отечественных ИТ-проектов

Рабочая группа «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика» в целом поддержала изменения в постановления Правительства РФ о льготном кредитовании проектов по цифровой трансформации (№1598 от 05.12.2019) и о поддержке проектов по разработке и внедрению отечественных ИТ-решений (№550 от 03.05.2019).

Среди ключевых изменений в области льготного кредитования – снижение минимального размера кредита для заемщика (с 25 до 5 млн руб.), ужесточение требований по использованию в рамках поддерживаемых проектов российских программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения, предоставление возможности участвовать в выдаче льготных кредитов большему числу финансовых организаций за счет отмены требований к размеру собственных средств, а также дополнительные льготы для компаний, имеющих утвержденные стратегии цифровой трансформации.

Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению отечественных ИТ-решений будет проводиться через Российский фонд развития информационных технологий. Минимальный и максимальный размеры гранта по каждому направлению поддержки будет определять РФРИТ по согласованию с Минцифры России.

«Рассмотренные вопросы имеют большое значение для развития российских компаний, реализующих проекты по разработке и внедрению современных ИТ-решений. В рамках льготного кредитования в 2020 году был реализован целый ряд проектов, преимущественно крупным бизнесом, с объемом инвестиций в миллиарды рублей. Одобренные изменения позволят привлечь к участию в программе малый и средний бизнес, увеличат спрос на российские технологии. Грантовая поддержка позволит поддержать как российских разработчиков, так и те компании, которые внедряют передовые отечественные цифровые технологии», - комментирует Михаил Голанд, директор по направлению «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика», под председательством которого прошло заседание рабочей группы.

В заседании рабочей группы приняли участие более 50 человек, в том числе представители федеральных органов исполнительной власти, крупного государственного и частного бизнеса, институтов развития, финансовых, научных и образовательных организаций.