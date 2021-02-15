КРОК расскажет, как сохранить бесперебойную работу телефонии и контакт-центров

17 февраля ИТ-компания КРОК проведет онлайн-митап, посвященный сервисному обслуживанию контакт-центров и корпоративной телефонии. Эксперты разберут несколько кейсов и расскажут, как избежать критических ошибок при работе с ИТ-инфраструктурой и сохранить бесперебойную работу систем.

Митап будет полезен руководителям и специалистам, отвечающим за ИТ-поддержку контактных центров, а также корпоративных коммуникаций. Эксперты КРОК разберут вопросы, связанные с восстановлением работоспособности телеком-оборудования и ПО, обновлением и обслуживанием наиболее сложных систем контакт-центров и телефонии.

На примере кейсов из разных отраслей спикеры расскажут, как экстренно восстановить коммуникацию на крупном производстве, чем может обернуться неграмотное проведение бэкапа в банке, чем опасен человеческий фактор в страховании, телекоме и в других сферах бизнеса. Специалисты КРОК также расскажут о современных тенденциях в сервисном обслуживании и поделятся опытом выстраивания эффективной работы с вендорами и партнерами по сервису.

«Мы работаем с разными сегментами бизнеса и отраслями, но видим общую тенденцию – из-за пандемии многие компании сокращают расходы на апгрейт оборудования. Поэтому так важно сейчас уделять больше внимания работе сервисной поддержки. Мы собрали несколько наиболее показательных кейсов прошлого года, на примере которых хотим рассказать, как надо и как не надо выстраивать сервисную поддержку контакт-центров и корпоративных коммуникаций, чтобы избежать потерь и простоев при работе с ИТ-системами», – говорит спикер онлайн-митапа и эксперт по сервисным решениям ИТ-компании КРОК Антон Ломовских.

Онлайн-митап состоится 17 февраля в 11.00, бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.