В России сформируют топ ВУЗов, обучающих искусственному интеллекту

Министерство науки и высшего образования внесло Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ высшего образования, а также дополнительных профессиональных программ, сообщили в пресс-службе Альянса. Альянс объединяет Mail.ru Group, «Яндекс», Сбербанк, «Газпром нефть» и РФПИ.

Цель аккредитации - оказать содействие вузам, выделить лидеров образовательной отрасли и ориентировать их на решение задач приоритетного обеспечения подготовки квалифицированных кадров в области ИИ. Методика обработки данных о программах высшего образования была разработана компанией «Газпром нефть».

«Компании-участники Альянса подсчитали, что каждый год им не хватает порядка 4 тыс молодых специалистов с образованием в области ИИ и анализа данных, - отметил директор Альянса в сфере ИИ Кирилл Булатов. - Среди наиболее востребованных специальностей - архитекторы в области ИИ, аналитики и инженеры данных, технические аналитики и архитекторы данных».

Исследование более 600 образовательных программ из более чем 80 вузов показало неоднородность учебных практик и неполную готовность образовательной отрасли к быстрому ответу на запрос рынка труда в отрасли ИИ. На основании этого исследования был сформирован профессиональный стандарт - основа для создания шести профессиональных стандартов в области ИИ.

В результате совместной работы экспертов Альянса и ведущих вузов страны было создано семейство из шести специальностей в области ИИ с детализацией по 36 компетенциям. В ближайшее время несколько ведущих российских вузов получат возможность пройти процедуру профессионально-общественной аккредитации в области ИИ.