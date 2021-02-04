Microsoft аносировала Viva – новую платформу для вовлечения и взаимодействия сотрудников

Microsoft представила Microsoft Viva –платформу для профессионального развития и поддержания благоприятного эмоционального состояния сотрудников, которая содержит инструменты для обеспечения вовлеченности и обучения, а также возможности для обмена знаниями в процессе работы. Viva обеспечит совершенно новый опыт благодаря интеграции с инструментами улучшения производительности и совместной работы в Microsoft 365 и Microsoft Teams.

В условиях постоянных изменений в области организации труда растет спрос на решения, поддерживающие корпоративную культуру, а также позволяющие осуществлять удобный поиск по базе знаний и обучение без отрыва от работы. Аналитики оценивают оборот зарождающегося рынка платформ Employee Experience в $300 млрд в год. На сегодняшний день существует большое количество разрозненных услуг и инструментов, однако их потенциал недостаточно эффективно используется сотрудниками компаний, которые в них инвестировали.

«Мы приняли участие в крупнейшем в мире эксперименте по удаленной работе, который оказал огромное влияние на сотрудников, – сказал Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. – Каждая организация будет нуждаться в едином подходе к взаимодействию с персоналом, начиная с приема на работу и заканчивая их непрерывным обучением и ростом. Viva объединяет все, что необходимо сотруднику для достижения успеха, начиная с первого дня работы, в единое решение непосредственно в Teams».

Microsoft Viva при помощи Teams и Microsoft 365 объединяет инструменты для создания эффективной рабочей среды по четырем показателям: вовлеченность, улучшение эмоционального состояния, обучение и обмен знаниями.

Microsoft Viva состоит из нескольких модулей. Viva Connections представляет собой персонализированное цифровое рабочее место, позволяющее сотруднику осуществлять внутренние коммуникации и получить доступ ресурсам компании, таким как сборник внутренних политик, новости и т.д., а также корпоративным сообществам. Все это будет доступно в рамках настраиваемого приложения в Microsoft Teams. Приложение Connections для ПК появится для предварительного публичного тестирования в первой половине 2021 г., а мобильное приложение – до конца 2021 г.

Viva Insights поможет сотрудникам грамотнее планировать свое время, распределяя его на периоды для работы, требующей концентрации, обучения и перерывов, что позволит снизить риск эмоционального выгорания. Менеджеры получат рекомендации для создания здоровой и успешной команды, а руководители – инструмент для построения эффективных организационных моделей и отслеживания тенденций. Это позволит не только улучшить сплоченность команд, но и, например, эффективнее планировать офисные пространства для гибридной работы. Клиенты также смогут использовать данные сторонних сервисов, таких как Zoom, Workday и SAP SuccessFactors.

Viva Learning делает возможности обучения и профессионального развития более открытыми и доступными в процессе работы. Она объединяет все учебные ресурсы, доступные для компании, в одном месте, включая контент от Microsoft Learn, курсы от сторонних провайдеров, включая Skillsoft, Coursera, Pluralsight и edX, а также собственную библиотеку контента организации.

Viva Topics представляет собой инструмент, дающий возможность удобно находить необходимую информацию и связаться с экспертами по всей компании. Решение использует алгоритмы искусственного интеллекта для автоматической организации общекорпоративного контента и экспертизы по категориям, таким как «проекты», «продукты», «процессы» и «клиенты». Viva Topics автоматически создает карточки с темами, когда сотрудники работают в таких приложениях, как М365 и Teams, в которых объединяется информация о документах, видео и связанных с темой экспертах. Также предусмотрена возможность интеграции информации из различных сторонних сервисов, таких как ServiceNow и Salesforce.

«Microsoft Viva – это революционная платформа для обмена опытом между сотрудниками, представляющая собой новую категорию корпоративного программного обеспечения, она полностью ориентирована на повседневные потребности сотрудников, – рассказал Джош Берсин, аналитик-исследователь, эксперт в области технологий обмена опытом между сотрудниками. – Viva позволит компаниям интегрировать свои разрозненные рабочие инструменты и внедрить их непосредственно в рабочий процесс».

Для обеспечения конфиденциальности и безопасности Microsoft Viva использует деидентификацию. Это означает, что личные данные видны только сотруднику, а для менеджеров и руководителей информация генерируется из обобщенных и обезличенных данных.