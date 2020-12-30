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«Яндекс.Маркет» снизит комиссии для продавцов во всех категориях товаров

Интернет E-commerce

«Яндекс.Маркет» объявил о смене тарифов для партнеров маркетплейса — с 15 января 2021 г. у сервиса будет единая комиссия за продажу во всех категориях. Еще будет отменена минимальная комиссия, а комиссия за прием и перечисление денег останется равна 1%.

Партнеры платят «Маркету» комиссию за продажу. Сейчас, в зависимости от категории, комиссия составляет от 3% до 20%. Например, наушники — 7%, ноутбуки — 3%, контактные линзы – 6%. С 15 января во всех категориях комиссия снизится до 2% — теперь, вне зависимости от категории товара, партнер будет платить одинаковую долю от его стоимости.

Чтобы на «Маркете» было выгодно размещать даже недорогие товары, маркетплейс пересмотрит правила о минимальной комиссии — ее полностью отменят для партнеров, которые используют фулфилмент «Яндекса». Пока она составляет 15 руб. за каждый товар в заказе. Для остальных партнеров минимальная комиссия сохранится только для тех заказов, которые отменяются по вине партнера. Она составит 75 руб. за каждый товар в заказе — как и сейчас. Если магазин следит за качеством своей работы и отгрузки заказов, то доверие пользователя будет расти, и магазину не придется платить минимальную комиссию.

«Комиссия за продажу — один из компонентов, из которых складывается стоимость размещения на нашем маркетплейсе. Снижение тарифов позволит сократить совокупные расходы партнеров, и они смогут устанавливать более конкурентные цены на свои товары и увеличить количество заказов, которые получают на «Маркете». Тарифы на другие услуги не поменяются», — сказал Иван Миронов, руководитель отдела развития продаж «Яндекс.Маркета».

Весной 2020 г. российские маркетплейсы в соответствии с распоряжением Центробанка снизили комиссию за прием и перечисление денег до 1%. Осенью распоряжение отменили, но «Маркет» решил сохранить пониженную комиссию за эквайринг.

«Продавцы могут сотрудничать с «Маркетом» по абсолютно разным моделям, поручая нам различные этапы заказа и выбирая самые выгодные для себя способы размещения. Теперь размещение станет еще выгоднее не только благодаря разнообразию моделей, но и за счет общего снижения тарифов. Для нас важно, как наши партнеры оценивают выгоду от продажи товаров на «Маркете», и комиссия за заказ является ключевым параметром, влияющим на эту оценку», — отметил Миронов.

Магазин может продавать на «Яндекс.Маркете» по разным моделям, поручая маркетплейсу один, несколько или даже все этапы обработки заказа. Партнер платит только за те услуги, которые он получает: привлечение заказа, хранение товара, сборку заказа, доставку и прием оплаты. Комиссия за продажу одинакова для всех моделей сотрудничества.

Целиком тарифная сетка с 15 января будет выглядеть так: комиссия за продажу — 2% во всех категориях и для всех моделей размещения; эквайринг — 1% во всех категориях и для всех моделей размещения; обработка заказа — стоимость зависит от схемы работы с маркетплейсом. Сейчас доступны три модели, где продавец оплачивает обработку и доставку заказа: FBY (бывшая «Витрина + фулфилмент») — продажи с фулфилментом «Яндекса»; FBY+ (бывшая «Витрина + упаковка») — поставка под заказ; FBS (бывшая «Витрина + доставка») — продажи с фулфилментом магазина; доставка заказа до покупателя — стоимость зависит от модели работы.

Ранее «Яндекс.Маркет» также анонсировал, что с 1 января в рамках эксперимента в 20 категориях вводится символическая комиссия за продажу, складскую обработку и доставку товаров до покупателей для партнеров, которые продают товары по рекомендованным ценам или более низким. Стоимость каждой услуги для одного товара составит 10 копеек (с НДС).

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