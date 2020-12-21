Спецпроекты

Tele2 запускает новогоднюю акцию в салонах

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 запускает новогоднюю акцию в салонах. Абоненты смогут воспользоваться выгодными предложениями в торговых точках при покупке подарков себе и близким, получить дополнительные презенты и поздравительную маску в Instagram.

Tele2 создает новогоднее настроение и помогает своим клиентам комфортно готовиться к зимним праздникам. В розничной сети оператора действуют выгодные предложения на покупку смартфонов. Так, приобретая смартфон в сети оператора, клиент может получить кешбэк до 2000 рублей в зависимости от тарифа. Предложение распространяется на модели Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента Tele2 в течение 7 месяцев после покупки и может быть использована на оплату услуг Tele2. Подробности – на сайте Tele2. На тех же условиях абоненты могут выбрать другие смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, участвующие в акции, и получить кешбэк до 1000 рублей.

За покупки и другие операции в торговых точках Tele2 клиенты будут получать реальные и виртуальные презенты, например, поздравительную маску в Instagram. Подробности необходимо уточнять у продавцов в розничной сети.

В салонах Tele2 можно не только выбрать полезные подарки по выгодным ценам, но также протестировать технологию дополненной реальности и оживить постеры в торговых точках. Для этого надо отсканировать смартфоном QR-код и перейти по ссылке.



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