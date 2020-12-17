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«Одноклассники» запустили сервис знакомств через видеочаты

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Пользователи «Одноклассников» смогут расширить круг знакомств с помощью нового сервиса «Окно», который работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group. «Окно» позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из социальной сети.

В условиях пандемии у людей образуется нехватка живого общения. «Окно» помогает решить эту потребность: наладить социальные связи, разнообразить круг общения, найти друзей по интересам.

В «Окне» можно быстро найти собеседника с помощью простых поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов. Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в «Окне» человеком или выбрать следующего пользователя для знакомства. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение в ОК с помощью кнопки «Дружить» в один клик.

Сервис автоматически подставляет в профиль в «Окне» минимальный набор данных пользователя ОК: имя, пол и возраст. При желании пользователь может заменить имя на любое другое: в этом случае оно будет отображаться при общении. При этом пол и возраст не видны собеседникам.

Пользователи защищены от нежелательных знакомств и плохого контента: в любой момент на собеседника можно пожаловаться с помощью специальной кнопки. После этого модерация ОК получит скриншот звонка, а пользователь сможет перейти к следующему собеседнику. Если пользователь несколько раз нарушил правила пользования сервисом, доступ в «Окно» для него может быть ограничен.

В «Окно» можно попасть из официальной группы «Окно — мир новых знакомств», также оно доступно на «Витрине игр» ОК. Для использования нового сервиса нужен аккаунт в ОК. «Окно» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

ОК планируют развивать «Окно» и добавить в него подбор собеседников с помощью алгоритмов машинного обучения.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники», сказал: «Видеообщение — один из трендов последних лет, который достиг своего пика в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. «Окно» хорошо отражает этот тренд: в нем можно находить новых друзей и расширять круг социальных связей, при этом оставаясь дома. У видео есть огромное преимущество перед текстовым общением — возможность видеть собеседника и его эмоции. «Окно» отлично справляется с этим. Важно, что сервис находится внутри соцсети и дополняет основное использование ОК, внося элемент спонтанного очного знакомства и новых ярких эмоций».

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