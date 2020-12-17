Спецпроекты

Консорциум «Вычислительная техника» и «Атол» объединяют усилия для развития радиоэлектронной промышленности

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Атол» вошла в состав партнеров Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника». «Атол» дополнит работу консорциума экспертизой по таким направлениям вычислительной техники, как кассы и смарт-терминалы, сканеры и принтеры штрих-кодов, терминалы сбора данных иPOS-системы для ритейла и сферы услуг.

Ключевая задача партнерства – формирование критериев развития производства в России вычислительной техники. «Атол», обладая глубокой экспертизой в разработке решений для автоматизации бизнеса, поможет выработать стандарты разработки и производства программно-аппаратных комплексов для автоматизации розничного бизнеса и выступит консультантом для участников общественной организации и представителей органов государственной власти, планируя принимать активное участие в обсуждениях критериев и возможностей локализации производства оборудования для автоматизации ритейла на территории РФ.

Консорциум «Вычислительная техника» - создан ведущими российскими разработчиками и производителями при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Главной целью АНО ВТ является способствовать реализации государственной Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года, в том числе, путем защиты интересов российских производителей, координации взаимодействия между бизнесом и государством.

Юлия Русинова, директор центра компетенции по цифровой экономике и GR «Атол», сказала: «Атол», как крупнейший производитель онлайн-касс в РФ, обладает более чем 20-ти летней экспертизой в области разработки и производства различных программно-аппаратных решений для автоматизации бизнеса в сферах ритейла и услуг. И мы считаем, что накопленный нами опыт, помноженный на экспертное сообщество Консорциума «Вычислительная техника», позволит совместными усилиями помочь развитию ответственных высокоэффективных решений».

«Консорциум учрежден разработчиками и производителями отечественной радиоэлектронной продукции, занимающими лидирующие позиции в таких направлениях как серверное оборудование, системы хранения данных, персональные компьютеры. Благодаря партнерству с компанией «Атол», наша экспертиза будет усилена в еще нескольких продуктовых сегментах вычислительной техники, что в целом будет способствовать высокому уровню всесторонней экспертной проработки эффективности наших инициатив, направленных на увеличение доли рынка российского оборудования», - отметила Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «ВТ».

Другие материалы рубрики

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал

Техноблог

Влаго- и пылезащитные чехлы – реальная помощь или пылесборник?

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию