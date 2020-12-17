Консорциум «Вычислительная техника» и «Атол» объединяют усилия для развития радиоэлектронной промышленности

«Атол» вошла в состав партнеров Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника». «Атол» дополнит работу консорциума экспертизой по таким направлениям вычислительной техники, как кассы и смарт-терминалы, сканеры и принтеры штрих-кодов, терминалы сбора данных иPOS-системы для ритейла и сферы услуг.

Ключевая задача партнерства – формирование критериев развития производства в России вычислительной техники. «Атол», обладая глубокой экспертизой в разработке решений для автоматизации бизнеса, поможет выработать стандарты разработки и производства программно-аппаратных комплексов для автоматизации розничного бизнеса и выступит консультантом для участников общественной организации и представителей органов государственной власти, планируя принимать активное участие в обсуждениях критериев и возможностей локализации производства оборудования для автоматизации ритейла на территории РФ.

Консорциум «Вычислительная техника» - создан ведущими российскими разработчиками и производителями при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Главной целью АНО ВТ является способствовать реализации государственной Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года, в том числе, путем защиты интересов российских производителей, координации взаимодействия между бизнесом и государством.

Юлия Русинова, директор центра компетенции по цифровой экономике и GR «Атол», сказала: «Атол», как крупнейший производитель онлайн-касс в РФ, обладает более чем 20-ти летней экспертизой в области разработки и производства различных программно-аппаратных решений для автоматизации бизнеса в сферах ритейла и услуг. И мы считаем, что накопленный нами опыт, помноженный на экспертное сообщество Консорциума «Вычислительная техника», позволит совместными усилиями помочь развитию ответственных высокоэффективных решений».

«Консорциум учрежден разработчиками и производителями отечественной радиоэлектронной продукции, занимающими лидирующие позиции в таких направлениях как серверное оборудование, системы хранения данных, персональные компьютеры. Благодаря партнерству с компанией «Атол», наша экспертиза будет усилена в еще нескольких продуктовых сегментах вычислительной техники, что в целом будет способствовать высокому уровню всесторонней экспертной проработки эффективности наших инициатив, направленных на увеличение доли рынка российского оборудования», - отметила Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «ВТ».