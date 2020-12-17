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Dr.Web представила антивирус, совместимый с российской платформой Baikal

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Доктор Веб», «Байкал электроникс» и «Базальт СПО» объявили, что Dr.Web стал первым антивирусом, совместимым с аппаратной платформой Baikal под управлением ОС «Альт Рабочая станция 9».

Проведённые компаниями испытания подтвердили, что установка, активация, настройка и работа всех компонентов Dr.Web для UNIX в данной конфигурации происходит успешно и никаких замечаний не вызывает.

Таким образом российский антивирус поддерживает работу на отечественном процессоре, разработанном с использованием архитектуры АRМ64, который, в свою очередь, корректно взаимодействует с российской операционной системой «Альт».

Ранее «Доктор Веб» обеспечил в составе своих продуктов для UNIX-систем поддержку платформы ARM64, процессоры на базе которой по своей производительности уже всерьез конкурируют с Intel.

«Совместимость антивирусных продуктов Dr.Web с российскими операционными системами и платформами — один из главных приоритетов компании "Доктор Веб". Мы являемся участниками программы импортозамещения, и подтверждение совместимости Dr.Web для UNIX с российской платформой Baikal под управлением ОС «Альт Рабочая станция 9» – важный этап в развитии отечественных программно-аппаратных комплексов», – отмечает Евгения Хамракулова, руководитель направления технологических партнерств «Доктор Веб».

«Развитие экосистемы вокруг процессоров Baikal – наша первоочередная задача, которую мы успешно решаем последний год, – отмечает Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». – Мы рады, что к производителям российских операционных систем теперь присоединились производители антивирусов и надеемся, что российская кооперация на отечественном ИТ-рынке будет с каждым днем расти все активнее».

«Одна из главных задач отечественных разработчиков ПО и вычислительной техники – обеспечить потребителей комплексными программно-аппаратными решениями, построенными на принципах технологической независимости, – подчеркнул Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Особенно остро эта задача стоит перед владельцами объектов критической информационной инфраструктуры. Программно-аппаратный стек, разработанный компаниями «Доктор Веб», «Байкал Электроникс» и «Базальт СПО», позволяет создать основу для защищенной, современной, санкционно устойчивой цифровой инфраструктуры».



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