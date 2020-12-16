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«Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель»

Бизнес Кадры

«Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель». Выделенные компанией средства пойдут на выплату стипендий участникам программы в Калужской и Тамбовской областях.

Место рождения и финансовое положение семьи нередко определяет дальнейшую жизнь ребенка: получит ли он качественное образование, раскроет ли свой потенциал, реализуется ли как личность, станет ли профессионалом своего дела. Эта проблема называется «образовательным неравенством». Здесь именно школа может стать источником важных перемен в жизни ребенка.

С 2015 г. фонд «Новый учитель» занимается решением этой проблемы на территории всей России. За это время при поддержке программы «Учитель для России» более 500 учителей пришли в сельские школы и школы в малых городах. Фонд привлекает профессионалов из разных сфер, трудоустраивает их в школы, обучает и поддерживает в течение двух лет работы вместе с партнерами. Сегодня более 30 тыс. детей обучаются у таких профессионалов в 95 школах-партнерах в Калужской, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской областях и ЯНАО.

«Наша компания уделяет большое внимание внедрению социальных программ, направленных на цифровизацию и поддержку сферы образования. В рамках сотрудничества с фондом “Новый учитель” мы будем способствовать развитию школьного образования в малых городах и селах, чтобы все дети имели равные возможности в получении знаний», — отметила директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

«Наша миссия — помочь детям получить качественное школьное образование вне зависимости от их места рождения и стартовых возможностей. Мы рады, что “Ростелеком” разделяет нашу миссию и благодарны за поддержку. Надеемся, что это начало долгосрочного сотрудничества и верим, что вместе мы сможем сделать очень много для решения проблемы образовательного неравенства», — сказала исполнительный директор фонда «Новый учитель» и соосновательница программы «Учитель для России» Алена Маркович.

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