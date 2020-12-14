Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена

Ученые Горного института НИТУ «МИСиС» предложили новый подход в проектировании городского пространства, представ первую в России информационную 3D-модель строящейся станции метро «Улица Строителей» в Москве, а также подходящих к ней перегонных тоннелей. Модель позволит перейти от традиционного двухстадийного процесса проектирования объекта к прогрессивному итерациональному способу разработки и строительства метро. Заказчик проекта – «Трансинжстрой».

Сегодня в мировой строительной индустрии находят широкое применение BIM- технологии, которые являются мощным инструментом в проектировании и управлении процессами строительства любого объекта. BIM (Building Information Model или Modeling) – информационная модель зданий и сооружений, под которыми в широком смысле понимают любые объекты инфраструктуры – инженерные сети, дороги, железные дороги, мосты, порты и тоннели и т. д. Однако в подземном строительстве в России они пока не применяются, поскольку такая стройка требует учитывать множество сложных факторов: геомеханику, сдвиг грунтов и другие геодинамических процессы.

На порядок возросшие возможности ИТ позволяют проектировщикам и строителям реализовывать казавшиеся еще вчера нереальными с технической точки зрения решения: невероятные формы и объемы сооружений при проектировании и строительстве сложных наземных и подземных комплексов, уходящих на километры в землю и возвышающихся на сотни метров вверх.

Ученые НИТУ «МИСиС» в рамках реализации проекта совместно со строительной компанией «Трансинжстрой» начали разработку информационной модели строящейся станции метро «Улица Строителей» и подходящих к ней перегонных тоннелей. Эта модель позволяет перейти от двухстадийного проектирования объекта к итерациональному (основанному на повторении) процессу контроля. Он подразумевает необходимые корректировки принятых решений, как на стадии проектирования, так и на строительной площадке, причем на любой стадии готовности объекта. При этом появляется оперативная возможность сразу дать оценку эффективности принимаемых технических решений.

Руководитель проекта профессор Горного института НИТУ «МИСиС» Александр Панкратенко сказал: «Созданная модель позволяет поэтапно не только рассмотреть все основные этапы строительства станции – от подготовительного периода и сооружения монтажного котлована, до строительства перегонных тоннелей, но и эффективно управлять строительными процессами, оперативно нивелируя негативное влияние непрогнозируемых и неожиданно возникающих факторов».

Все элементы 3D-модели наделены качествами и свойствами реальных конструкций и материалов, используемых для строительства. Это означает, что конструкторы, строители или заказчики могут в любой момент посмотреть характеристики материалов и конструкций, необходимых ГОСТов и стандартов в любой точке объектов. Учитывая, что в зону строительства попадают существующие подземные коммуникации и наземные объекты, это позволяет максимально точно определить стоимость работ и построить календарный график строительства всего объекта.

Практическое использование модели позволит, как считают авторы работы, обеспечить эффективное взаимодействие между всеми участниками строительного процесса (инвестором, заказчиком, проектировщиком и подрядчиком), а также позволит вести жесткий контроль сроков строительных работ и расходования материальных ресурсов.

Александр Панкратенко подчеркнул, что данная разработка является первым шагом на пути широкого внедрения BIM-технологий в практику городского подземного строительства. Кроме того, внедрение ее в учебный процесс позволяет вывести подготовку инженерных кадров на качественно новый уровень, соответствующий современным мировым достижениям в области цифровых технологий в строительстве.