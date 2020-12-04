Itglobal.com провела для БСТ-банка оценку соответствия положению 382-П

Аудиторы Itglobal.com выполнили предаудит и оценку соответствия ИТ-инфраструктуры БСТ-банка положению №382-П и ГОСТ Р 57580. Также команда Itglobal.com провела тест на проникновение и помогла доработать внутренние документы по ИБ. Банк быстро исправил небольшие несоответствия, после чего успешно прошел финальную оценку.

Специалисты Itglobal.com достаточно высоко оценили уровень безопасности в банке — как в части ИТ-инфраструктуры, так и в части профессионализма его команды. Традиционно, в процессе проведения оценки, привлекалось минимально возможное количество сотрудников банка.

Для соответствия требованиям 382-П и 683-П специалисты по тестированию на проникновение провели пентест ИТ-инфраструктуры Банка. По итогам, были обнаружены и устранены незначительные уязвимости. Уровень защиты соответствует предъявляемым требованиям.

В настоящий банк готовится к финальной оценке по ГОСТ Р - 57580.

Ахматшин Рамиль Рифкатович, начальник отдела автоматизации БСТ-банка, сказал: «С самого начала команда Itglobal.com показала себя настоящими профессионалами своего дела. Работа началась с общего плана действий, были небольшие сложности в связи вводом ограничений, связанных Covid-19, но совместно был построен порядок взаимодействия и запланированные мероприятия все-таки были сделаны в сроки. Отдельно хочу отметить быструю реакцию специалистов команды Itglobal.com на наши вопросы и запросы. Они проверили наш уровень безопасности — так, чтобы мы отвечали всем современным отраслевым требованиям. В ходе проверки несколько недоработок в нашей системе все-таки были найдены, но мы быстро их устранили. Спасибо специалистам из Itglobal.com, которые подсказали, как лучше всего это сделать. Чувствуется, что все требования регуляторов они знают досконально. Надеемся, что в будущем это и покажут проверки ЦБ».

БСТ-банк («Бизнес-Сервис-Траст») 26 лет работает в Кемеровской области. Среди клиентов — частные лица и организации. Предлагает услуги вкладов, кредитования и многого другого. Входит в систему обязательного страхования вкладов физических лиц. На 1 сентября 2020 года объем нетто-активов составил 3,4 млрд рублей, объем собственных средств — 0,8 млрд рублей.