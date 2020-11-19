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Исследование «Техносерв Cloud»: треть компаний SMB в Москве оказалась не готова к дистанционной работе

Бизнес Кадры Облака

Собственное исследование, проведенное «Техносерв Cloud», показывает, что 32% компаний среднего и малого бизнеса не были готовы поддержать широкомасштабный и резкий переход к удаленной работе из дома, вызванной мерами по борьбе с COVID-19.

Поставщик управляемых облачных сервисов «Техносерв Cloud» в сентябре-октябре 2020 г. провел исследование с участием более 100 руководителей и ИТ-специалистов компаний SMB-сегмента (малый и средний бизнес) в Москве. Оно показало, что порядка 51% ИТ-специалистов испытали трудности в процессе перехода, а 21% сообщили, что они все еще сталкиваются с проблемами.

До введения карантинных мер по противодействию распространения COVID-19 только у 14% компаний более половины сотрудников работали из дома. На сегодняшний день более 64% компаний перевели, как минимум, половину сотрудников на удаленный формат работы.

61% респондентов говорят, что все ИТ-проблемы, с которыми они столкнулись во время перехода, были решены, почти четверть (24%) признают, что были исправлены только некоторые из их проблем, а еще 5% отмечают, что ни одна из них не была устранена до сих пор.

К потенциальным препятствиям на пути к массовому переходу сотрудников на дистанционную работу относятся низкая пропускная способность домашнего интернета у сотрудников (49%), повышенные риски нарушения соответствия политикам безопасности (46%), халатность пользователей или ненадлежащее использование корпоративных устройств (20%), а также отсутствие кадровых ресурсов для управления большим количеством удаленных устройств (13%).

Несмотря на трудности, есть вероятность, что эти изменения продлятся в долгосрочной перспективе: 83% респондентов допускают, что их компании будут продолжать применять практику удаленной работы и после снятия ограничений.

«Мы проводили опросы в основном среди московских офисов компаний среднего бизнеса, и целью было выяснить, с каким сложностями столкнулись организации в связи с необходимостью кардинально перестраивать формат работы. Исследование показало, что значительное количество компаний необходимость перехода на удаленный формат работы застала врасплох. Большинство организаций не были готовы поддерживать масштабную модель работы на дому в таких условиях в сжатые временные рамки. В результате многие компании испытали проблемы с ИТ в процессе перехода, а некоторые все еще борются с этими проблемами», – отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

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