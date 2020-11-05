MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL

Positive Technologies объявила о том, что система выявления инцидентов MaxPatrol SIEM пополнилась пакетом экспертизы для выявления подозрительной активности в системах управления базами данных PostgreSQL. Правила в составе пакета помогут пользователям оперативно обнаружить злоумышленников и не допустить кражи данных и вывода системы из строя.

PostgreSQL — третья по распространенности СУБД в российских государственных учреждениях и крупных компаниях; в 2019 году ее использовали в 51% таких организаций. По данным Positive Technologies, получение данных было главным мотивом действий злоумышленников во втором квартале 2020 года. Чаще всего крадут учетные и персональные данные, информацию, относящуюся к коммерческой тайне, и базы данных клиентов — на долю таких сведений пришлось 80% хищений. Подобные данные обычно содержатся в системах управления базами данных, поэтому СУБД часто становятся целью атак злоумышленников.

Для пользователей MaxPatrol SIEM, в чьих инфраструктурах есть СУБД PostgreSQL, команда R&D Positive Technologies выпустила пакет экспертизы с правилами для выявления атак, проводимых с помощью запросов к СУБД. Правила помогают обнаружить такие подозрительные действия, как отправка команд для определения версии базы данных (свидетельствует о начале атаки на СУБД), чтение таблиц, содержащих хеш-суммы паролей, отключение аудита, изменение уровня важности сообщений аудита для сокрытия действий, изменение метода аутентификации для повышения вероятности компрометации пользователя или роли в системе, отключение политики защиты строк для таблицы, отключение шифрования канала передачи данных (SSL), перезагрузка конфигурации сервера, запуск встроенных приложений операционной системы с возможностью выполнения произвольных команд.

Каждое из перечисленных действий требует расследования.

Это третий пакет экспертизы в MaxPatrol SIEM, созданный для детектирования подозрительной активности в популярных в России СУБД. Ранее в MaxPatrol SIEM были загружены наборы правил для выявления атак на Oracle Database и Microsoft SQL Server.