Subway запустила собственное мобильное приложение

У сети ресторанов быстрого обслуживания Subway появилось собственное мобильное приложение. На сегодняшний день 230 ресторанов сети уже подключены и работают с приложением. В большинстве из них доступна опция предзаказа и доставки.

Тестовый запуск начался в декабре прошлого года в ресторанах Санкт-Петербурга. После теста головным офисом Сабвэй Россия было принято решение разделить процесс подключения к приложению во всех ресторанах Subway на 3 этапа. Первая волна запуска состоялась в сентябре на территории Юга, Северного Кавказа и Волги, вторая волна (на данный момент в процессе подключения) – Центральный регион, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и весь Северо-Запад, в третий этап войдут Урал, Сибирь и Дальний Восток.

В digital эпоху, фаст-фуд, который хочет идти в ногу со временем, обязан отвечать запросам клиента и быть доступным для быстрой и удобной коммуникации. Предзаказ через мобильное приложение позволяет без ожидания в очереди получить свой саб в наиболее удобное для гостя время.

Данная опция выгодна и франчайзи, поскольку дает возможность оставаться на связи с клиентами, даже в случае закрытия посадочных мест и введения ограничений на время работы общепита.

Помимо внедрения собственной программы лояльности и возможности оформить предзаказ или доставку, посетители также могут оставить отзыв о ресторане и работе персонала.

Сегодня половина ресторанов сети Subway уже работает с приложением. С момента запуска в нем зарегистрировалось 5 тысяч новых пользователей, количество активных юзеров (совершивших хотя бы один визит) составило более 35 тысяч человек. Подключение ресторанов по регионам России продолжается.