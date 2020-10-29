Google запустила YouTube Select в России

Google объявила о запуске в России глобального решения для размещения контента — YouTube Select. В этом продукте переосмыслены и собраны воедино такие решения, как Google Preferred, премиум-пакеты и тематические наборы каналов.

YouTube Select предлагает гибкие методы, помогающие охватить те уникальные сегменты аудитории, которые невозможно найти иными способами. В качестве рекламной площадки здесь выступают контент и каналы, которые выбирают пользователи.

По статистике Google, ежемесячно 84 млн россиян пользуются YouTube, который по своему охвату стал популярнее любого телеканала. Самоизоляция также повлияла на количество контента, которое смотрят пользователи — за 2020 год время просмотра выросло на 25%. Согласно мнению зрителей, на YouTube представлена самая большая видеотека.

Чтобы помочь найти контент, подходящий для бренда, Google представляет лайнапы YouTube Select — это новый подход к формированию релевантного контента с помощью уникальных алгоритмов и решений.

Лайнапы — это самый популярный контент, отобранный с помощью машинного обучения, объединенный в пакеты и проверенный вручную. Они представляют собой простой способ эффективно увеличивать охват рекламных кампаний за счет зрителей активно развивающихся и нишевых каналов. Кроме того, у лайнапов есть дополнительное преимущество: рекламодатели могут самостоятельно настраивать параметры уместности бренда с помощью инструментов рекламного кабинета и решать, в каких роликах будут размещаться их объявления.

На сегодняшний день доступны следующие лайнапы YouTube Select: подборка топовых блоггеров российского YouTube, популярный ТВ контент, авто, еда и рецепты гейминг, мода и красота, музыка и спорт. Кроме того есть возможность размещаться на всем популярном контенте YouTube Select с помощью лайнапа «Весь YouTube Select».

Гарриет Перри, генеральный директор холдинговой компании Omnicom Media Group Digital, сказал: «Для британского отделения Omnicom Media Group критически важна возможность создавать релевантный персонализированный контент, отвечающий уникальным потребностям каждого из наших клиентов. Продукт YouTube Select поможет нам достичь эту цель, а также предоставит нам дополнительные способы контроля, например, проверку человеком и инструменты измерения эффективности бренда. Мы рады, что YouTube Select охватывает новую аудиторию и масштабируется для работы с устройствами с технологией Connected TV. Это составит ключевой элемент нашей общей стратегии в отношении устройств с данной технологией».

YouTube Select предлагает больше контента, возможностей и надежности, а также способ находить аудиторию. Самое главное то, что YouTube Select помогает достигать реальных результатов в бизнесе. Так, в 2019 году рекламодатели с помощью глобальных подборок подняли уровень осведомленности о своих продуктах среди пользователей во всем мире в среднем на 13%, а уровень покупательского намерения — в среднем на 9%.