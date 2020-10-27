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NtechLab проанализирует демографию посетителей для бизнеса и проверит наличие масок

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

NtechLab, технологический партнёр госкорпорации Ростех, представила решение по компьютерному зрению для нужд бизнес-структур. Применение компьютерного зрения от NtechLab позволит бизнесу собирать информацию о поле, возрасте, времени посещения и локализованности клиентов по площадям. Решение

направлено на предприятия из индустрии развлечений, ритейл и торговые центры, банки и компании из сферы гостеприимства.

Решение NtechLab реализовано на базе основного программного продукта компании FindFace Security. В его основе лежит революционная технология распознавания силуэтов, что позволяет получать общую анонимизированную информацию о количестве людей, находящихся перед камерой, и их демографическом составе. Партнёры NtechLab также смогут контролировать соблюдение эпидемиологических ограничений, предупреждать образование очередей и правильность ношения персоналом медицинских масок.

«Мы видим большой потенциал для внедрения систем компьютерного зрения в бизнес-сегменте. Наше новое решение способно собирать информацию о клиентах в полностью анонимизированном режиме, что поможет маркетинг-направлению компании нарисовать реалистичный портрет клиента и объективно определить заполняемость площадей без идентификации каждого конкретного посетителя. Решение NtechLab также поможет проконтролировать, соблюдаются ли посетителями эпидемиологические меры безопасности: не возникает ли очередей и скоплений людей, носят ли клиенты и сотрудники медицинские маски» - сказал генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

Решение NtechLab уже внедрено в бизнес-процессы Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» - одного из крупнейших океанографических центров мира. «Москвариум» постоянно внедряет технологические новации – так, с начала августа посетителей комплекса приветствует робот-гид, способный самостоятельно передвигаться, рассказывать о водных обитателях и фотографировать гостей. Применение компьютерного зрения от NtechLab позволит «Москвариуму» лучше узнать своих посетителей и их предпочтения. С помощью распознавания силуэтов посетителей «Москвариум», например, сможет определить, как часто центр посещают семьи с детьми и взрослые люди, какие зоны комплекса являются наиболее посещаемыми.

«Система, созданная для нас компанией NtechLab, способствует повышению уровня комфорта в обслуживании гостей центра. Благодаря использованию современных технологий компьютерного зрения мы больше узнаем о целевой аудитории, что помогает нам создавать адресные маркетинговые предложения и улучшать клиентские сервисы», – сказала руководитель отдела маркетинга «Москвариума» Варвара Щур.

Кроме того, система в пилотном режиме внедрена в крупной сети супермаркетов, представленной в нескольких регионах России, а также в девелоперской компании, управляющей рядом объектов на территории Москвы.



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