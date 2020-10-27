Больше трети пользователей рунета не доверяют страховым компаниям

Страховая компания «Манго» и компания ResearchMe провели исследование, чтобы определить отношение россиян к страховым компаниям и их услугам.

На первом этапе исследователи проанализировали, что жители страны думают о страховых компаниях. Выяснилось, что 36% пользователей рунета вообще не доверяет страховым, а 51% от всех опрошенных готовы довериться только определенным компаниям с хорошей репутацией. При этом наибольшую лояльность к отдельным брендам проявляют поколения Y и Z (от 18 до 24 лет).

Самыми частыми причинами отказа от страхования россияне назвали: неуверенность, что удастся получить выплату; высокая стоимость услуг; отсутствие подходящих по цене и опциям предложений.

Примечательно, что у 39% опрошенных был негативный опыт, связанный со страховкой. Чаще всего пользователи либо получали небольшие выплаты, либо не получали их совсем. Меньше всего негативного опыта было у респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет (об этом заявил 71%). Владельцы страховок в возрасте от 25 до 34 лет отмечают слишком долгое оформление документов, а люди старше 45 лет устали от навязывания услуг со стороны агентов.

На втором этапе аналитики изучили, какие плюсы находят для себя владельцы страховок. Больше трети опрошенных отметили, что она дает им чувство защищенности.

В топ-5 преимуществ обладания страховкой также вошли:уверенность за свое имущество; возможность получать более качественные медицинские услуги; спокойствие за близких.

Интересно, что респонденты возрастной категории от 18 до 24 лет больше всего ценят возможность сэкономить при наступлении страхового случая, а представители поколения старше 45 лет - уверенность, что в сложной ситуации им будет куда обратиться.

На третьем этапе аналитическая группа посмотрела, какую именно страховку чаще всего приобретают пользователи. Выяснилось, что мужчины в разы чаще женщин (43% против 28%) страхуют машины. Также их чаще интересует страхование гражданской ответственности, которое позволяет, например, не платить за ремонт квартиры соседа, если его затопило по вашей вине.

Москвичи чаще остальных страхуют домашних животных, петербуржцы - автомобили, а жители регионов - гражданскую ответственность.

Чаще остальных страховку оформляют люди старше 45 лет. Их больше всего интересует страхование гражданской ответственности и страховка от несчастных случаев. У представителей более молодого поколения (от 18 до 34 лет) в приоритете страхование животных.

На последнем этапе исследования респондентов спросили, какую сумму они готовы тратить на страховку ежемесячно. Большинство (52%) участников исследования ответили, что могут выделить не более 300 руб. в месяц. Еще 20% из них согласны на сумму от 300 до 499 руб. Другие 14% пользователей считают приемлемой сумму от 500 до 999 руб. Лишь немногие заинтересованы в страховке, которая будет стоить от 1000 руб. и более.

«Исследования показало, что в нашей стране страхованию в целом доверяют далеко не все. Более нейтрально к услугам страховых относится молодое поколение, которое не успело столкнуться с навязчивыми агентами. Своим примером мы стараемся менять устоявшееся отношение к рынку страхования: только за прошлую неделю мы заплатили клиентам 487 437 рублей. Из 35 выплат 32 пришлись на компенсации хозяевам братьев наших меньших. Еще 3 возмещения – страховые компенсации за залив, перепад напряжения и выплата по гражданской ответственности», – отметили представители «Манго Страхования».