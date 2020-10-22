Сбер предложил бизнесу телемедицину

Медицинский сервис «СберЗдоровье» теперь доступен в маркетплейсе интернет-банка для юридических лиц «СберБизнес». Для предпринимателя это возможность подключить своих сотрудников к телемедицине — онлайн-консультациям врачей по видео, аудио и в чате. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в телефоне.

Сервис предоставляется в трёх годовых тарифных планах. «Все врачи онлайн» — безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, консультации врачей ещё 15 специальностей по предварительной записи; «Семейное здоровье» — безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, безлимитные онлайн-консультации с узкопрофильными врачами по предварительной записи и две очные консультации с врачами любой специализации (по направлению); «Психолог онлайн» — неограниченное количество онлайн-консультаций с ведущими психологами.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, отметила: «Наш новый нефинансовый сервис в СберБизнесе может стать хорошим дополнением к социальному пакету предприятий. Телемедицина позволяет бизнесу обеспечить сотрудников оперативными и доступными консультациями медиков. Это особенно актуально в условиях пандемии и массового перехода компаний на удалённый режим работы».

Как показало исследование, проведённое по заказу «СберЗдоровья», психоэмоциональное состояние пациентов после консультаций с психологами сервиса улучшилось на 44%. Более 30% опрошенных отметили отсутствие необходимости в очном приёме врача.

Портфель b2b-клиентов «СберЗдоровья» за 2 года составил более 25 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Приобрести «СберЗдоровье» можно в разделе «Все продукты и услуги» интернет-банка «СберБизнес».