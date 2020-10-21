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«Перекрёсток» объединил экспресс-доставку и программу лояльности в одном приложении

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила новую версию приложения «Мой Перекрёсток», полностью интегрировав сервис экспресс-доставки «Перекрёсток.Быстро». Обновлённое приложение под лаконичным названием «Перекрёсток» уже доступно в AppStore и Google Play.

Теперь в едином инструменте находятся все полезные функции: сканер продуктов, кешбэк за покупки, возможность вступить в один из Клубов «Перекрёстка». Возможность выбрать любимый продукт, ознакомиться с каталогом и лентой акционных предложений. Теперь в личном кабинете можно изучить историю покупок и заказов, а также оценить купленные товары. Все заказы, оформленные через экспресс-доставку, теперь можно оплачивать накопленными баллами. К удобству покупателей доступен ассортимент ближайшего магазина. Радиус доставки от клиента до магазина составляет полтора километра. Это позволяет тщательно собирать и доставлять продукты в срок.

Также в приложении в отдельном разделе отображаются все полученные покупателем купоны. Если ранее было необходимо предъявлять на кассе чек с предложением или скидкой на какой-либо товар, то сейчас все выгодные персональные купоны будут всегда с пользователем – прямо в его мобильном устройстве.

Сервис действует в 7 городах и доставляет заказы за 60 минут. Теперь при оформлении можно выбрать бесконтактную доставку или воспользоваться услугой самовывоза. При этом цены в супермаркете и сервисе экспресс-доставки не отличаются.

«Объединение приложений «Мой Перекрёсток» и «Перекрёсток.Быстро» - еще один шаг к созданию удобного многофункционального сервиса, с помощью которого покупатель может реализовать самые разные потребности в поиске и покупке продуктов. Теперь все необходимые функции будут в одном приложении, это сократит время покупателей и без сомнений сделает клиентский путь еще более комфортным. Когда все сервисы под рукой, можно оперативно делиться обратной связью прямо в чате мобильного приложения, совершая покупки следить за скидками и действующими акциями», - сказала Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток».

Кроме того, в мобильном приложении можно выпустить ко-бренд карту лояльности банков Тинькофф и Альфа-банк. Такая карта позволит покупателю совершать покупки с еще большей выгодой.



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