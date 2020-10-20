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«МТС банк» и Ozon запустили онлайн-сервис экспресс-кредитования продавцов

Бизнес Интернет E-commerce ИТ в банках

«МТС банк» и мультикатегорийный онлайн-ритейлер Ozon запустили онлайн-сервис экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса – продавцов маркетплейса. Банк предоставляет предпринимателям беззалоговый кредит со ставкой от 16% годовых независимо от срока их работы на площадке.

Кредит предоставляется индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам – поставщикам онлайн-ритейлера Ozon на сумму до 3 млн руб. сроком до 24 месяцев по ставке 16%-17,5% годовых. Ключевые преимущества продукта – отсутствие залога и привязки к сроку работы компании на площадке Ozon, дистанционная подача заявки, а также длительный срок кредитования. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует.

«Мы начинаем глобальное сотрудничество с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров и запускаем кредитование для продавцов Ozon. Это позволит им быстро получить средства, чтобы пополнить объем и расширить ассортимент предлагаемых товаров. При этом, во время оценки банк рассматривает бизнес заемщика в целом, а не только в части сотрудничества с Ozon – такой подход позволит получить дополнительное финансирование тем компаниям, которые только начали сотрудничать с маркетплейсом. Уверен, наше предложение особенно актуально, так как сейчас бизнес активно переориентируется в онлайн-продажи и готовится к новогоднему сезону распродаж», – сказал руководитель кластера малого бизнеса МТС банка Валерий Талалаев.

«Спустя три месяца с запуска B2B-кредитования на платформе Ozon.Invest мы видим, насколько своевременным был этот продукт. Многие предприниматели открыли для себя онлайн-канал продаж в период пандемии, оценили его преимущество и теперь инвестируют в развитие этой части своего бизнеса. Беззалоговое кредитование от "МТС банка" поможет получить финансирование даже новым продавцам, у которых пока нет больших товарных запасов, и вложить его в масштабирование продаж», – отметил вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян.

Подать заявку на кредит от «МТС банка» можно онлайн через платформу для продавцов Ozon.Invest. Банк анализирует бизнес компании в целом, а не только обороты через Ozon, что позволяет более объективно оценить компанию-заемщика и увеличить кредитный лимит.

Банк принимает решение о кредитовании без выезда на место бизнеса клиента и по результатам информирует его в личном кабинете на сайте Ozon. После согласования условий с представителем банка по телефону и подписания кредитного договора денежные средства перечисляются на расчетный счет, открытый в «МТС банке». В случае отсутствия счета в «МТС банке» предприниматель может открыть счет с бесплатным обслуживанием онлайн.



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