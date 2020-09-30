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НИИ точных приборов завершил внедрение Solar appScreener

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) завершил внедрение анализатора кода приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей Solar appScreener в процесс разработки. С помощью экспертизы Центра контроля безопасности ПО, действующего на базе «Ростелеком-Солар», институт смог выстроить полный жизненный цикл безопасной разработки программного обеспечения, создаваемого для нужд космической отрасли.

На базе НИИ ТП создана лаборатория для тестирования разрабатываемого программного обеспечения на безопасность. Реализованный в течение 3 месяцев проект внедрения Solar appScreener позволяет устранять уязвимости в коде приложений на каждом из этапов разработки.

С целью выбора оптимального решения Институт проанализировал рынок систем автоматизированного сканирования ПО на уязвимости и провел пилотное тестирование нескольких ведущих решений. По итогам заказчик принял решение о внедрении Solar appScreener, поскольку система обладает наиболее широким набором функциональных возможностей. Отдельно в НИИ ТП отметили большое разнообразие поддерживаемых языков программирования и низкий процент ложных срабатываний, а также оперативную техническую поддержку, готовую помочь в решении любых вопросов.

«Solar appScreener – хороший пример продукта, сочетающий в себе простоту внедрения, отличный функционал и удобство использования. Все эти качества очень важны для нас, но особенно приятно удивило время, затрачиваемое на тестирование ПО, оно значительно сократилось. Это позволило нам оптимизировать и ещё больше автоматизировать процесс проверки разрабатываемых программных продуктов на наличие уязвимостей в коде», – отметил Иван Дмитриевич Барсуков, ведущий инженер по безопасной разработке ПО в НИИ ТП.

Преимуществами продукта по сравнению с конкурирующими системами являются способность автоматически детектировать используемые в приложении языки программирования, сравнивать любые сканирования во времени для отслеживания динамики обработки уязвимостей, наличие кросспроектной аналитики и выгрузка отчетности в соответствии с отечественными классификациями – такими как ОУД4 и БДУ ФСТЭК России.

Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар», сказал: «Для нас этот проект является без преувеличения знаковым. Разработка программного обеспечения, решающего разнообразные задачи в одном из стратегических направлений развития страны, предъявляет высочайшие требования к инструментам, обеспечивающим безопасность процесса. Выбор АО «НИИ ТП» нашего решения для достижения этой цели задает высокую планку развития возможностей Solar appScreener на годы вперед».

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